Zdroj: Shutterstock.com

Zásuvky máme všude a používáme je prakticky nepřetržitě. Není se čemu divit, že se časem opotřebují. V tento moment je nutné je vyměnit. Pokud máte kutilského ducha, můžete namísto hodinového manžela zkusit výměnu provést na vlastní pěst.

Než cokoliv začnete, vypněte proud!

Pro někoho to může znít banálně, přesto je velmi důležité tento krok nezapomenout. Než se pustíte do montování zásuvky, je nutné vypnout proud. To uděláte tak, že vypnete jističe. V některých domech mají zásuvky svůj vlastní jistič, jinde sdílí síť třeba se světly. Pokud si nejste jistí, který jistič řídí proud v zásuvkách, shoďte raději všechny.

Pokud si však přesto nebudete jistí, jestli je proud vypnutý, můžete použít tzv. zkoušečku. Tento malý, ale velmi užitečný nástroj vložte z vašeho pohledu do levé části zásuvky. Jestli stroj ukáže, že proud je vypnutý, můžete pokračovat v akci.

Odšroubujte kryt

Když se podíváte na zásuvku, zpravidla v ní narazíte na jeden šroub. Ten povolte šroubovákem, u většiny zásuvek k vám tomu poslouží křížový šroubovák. Z logiky věci jsou šroubováky odizolované, aby se předešlo případným problémům. Pokud však máte možnost vybrat si z více šroubováků, vyberte si nějaký se silnou gumovou rukojetí či s jiným izolantem. To platí i o rukojeti kleští, které budete následně také nejspíš používat.

Po sejmutí krytu narazíte na několik dalších šroubů, které drží vnitřní konstrukci zásuvky. Všechny odšroubujte.

Co se skrývá pod krytem?

Když odstraníte kryt ze zásuvky, může situace pod ním vypadat na první pohled velmi chaoticky – mnoho drátů, navíc každý jinak barevný. Ale zachovejte chladnou hlavu.

Důležité je se zaměřit na barvy vodičů. Fázový vodič má zpravidla hnědé nebo černé značení a vede vlevo. Modrý vodič zvaný nulák vede vpravo a konečně žlutý nebo zelený ochranný vodič vede k hornímu šroubu. Už jste zmatení? Nevadí, dráty si můžete před další operací vyfotit a pak si vše v klidu zkontrolovat.

Ošetřete opotřebované dráty a připravte novou zásuvku

Při prohlížení vodičů je vhodné zkontrolovat, jestli nejsou ohořelé. Pokud ano, můžete je adekvátně zkrátit kleštěmi. K tomu použijte již výše avizované odizolované kleště! Nezapomeňte také zkrácený vodič odizolovat.

Máte-li toto všechno hotové, můžete odejmout zbylé šroubky a odebrat tělo staré zásuvky. Novou zásuvku na vodiče navlečete. Zde můžete využít dříve pořízenou fotografii. Správné zapojení drátů je klíčové, jinak nebude nová zásuvka fungovat.

Poté zakryjte nově vyměněnou zásuvku původní nebo novou krytkou a máte hotovo!

Zdroje: fachmani.cz, ceskykutil.cz, primadona.tv