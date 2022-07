Zdroj: Shutterstock

Popínavé mučenky mají nádherné barevné květy a lahodné plody, které můžete znát také pod názvem marakuja. I ze semínek si můžete z těchto plodů vypěstovat rostlinu. Poradíme vám, jak na to.

Mučenky (Passiflora) jsou subtropické popínavé rostliny, které lze snadno pěstovat i v našich podmínkách. Daří se jim v zimních zahradách, na zasklených balkonech i v bytech. U nás se pěstují jako okrasné rostliny, ale i v domácích podmínkách se můžete dočkat vlastních plodů.

Jak připravit a vysít semínka

Mučenky mají tmavá několikamilimetrová semínka, obalená sladkou rosolovitou hmotou, která tvoří hlavní jedlou část plodu. Z plodu vyjměte semínka a namočte je na 2 až 4 dny do vody. Od semen se během této doby oddělí rosolovitý obal a v nádobce se vytvoří „slizký” roztok. Ten přes sítko nebo plátěný ubrousek přeceďte a několikrát obsah propláchněte teplou vodou, aby se oddělila čistá semena.

Semena pak vysejte do výsevního substrátu. Nejlepší je směs rašeliny s perlitem a písku v poměru 1:1. Zasaďte je asi půl centimetru hluboko a zalijte je tak, aby byl substrát mírně vlhký. Květináč s výsevem zakryjeme třeba igelitovým sáčkem nebo sklem a umístěte na polostinné místo.

Semínka klíčí nejlépe při teplotách 22 až 28 °C. Některé rostlinky vyrostou už po 2-3 týdnech, jiné po 6 týdnech a některé až za několik měsíců. Proto nezoufejme, pokud rostlinky nezačnou klíčit ani po několika týdnech – květináče nevyhazujeme a substrát udržujeme stále vlhký. Budeme–li trpěliví, rostlinek se určitě dočkáme.

Přesazování semenáčků

Když ze semínek vyrostou asi 2 cm rostlinky, začněte je postupně otužovat. Na chvíli květináčky odkryjte a dobu větrání každý den prodlužujte. Zhruba po týdnu můžete kryt sundat. Dosud nevyklíčená semínka pak mohou vyklíčit i bez zakrytí – rostlinky již vyklíčené totiž vytvoří svým novým „sourozencům“ vhodné mikroklima.

Mladé rostlinky ve výsevní nádobě dopěstujte do velikosti 5–10 cm a poté je jednotlivě přesaďte do 6–8 cm velkých květináčů do směsi kompostové zeminy, rašeliny a písku v poměru 2:1:3.

Jak na pěstování mučenek

Tropickým rostlinám se daří nejlépe při celoročních teplotách 20– 28 °C. Ideální pro jejich pěstování jsou teplé skleníky a zimní zahrady, ale dobře se jim daří i při pěstování v bytech na slunném místě.

