Patříte mezi milovníky kávy a chtěli byste si ji zkusit vypěstovat od zrnka nebo sazeničky? Poradíme vám, jak si doma vypěstovat kávovník a na co si dát při pěstování pozor.

Kávovník (Coffea) je stálezelený keř, který se pěstuje v tropickém a subtropickém pásu. Pokud se ale o kávovník budete dobře starat a dopřejete mu vhodné podmínky, vypěstujete ho i u nás. Kávovníků existují desítky druhů. Tím nejznámějším je kávovník arabský. V domácích podmínkách vám začne plodit už za čtyři roky. Není příliš náročný na světlo, kvete bílými květy, které se podobají jasmínu, a plodí červené bobule. Vypěstovat kávovník můžete ze semínka, z řízků anebo si lze zakoupit v zahradnictvích nebo květinářstvích již vzrostlou rostlinu.

Jak vypěstovat kávovník ze semínka

Pokud si troufnete pěstovat kávovník už od semínka, musíte sehnat co nejčerstvější. Měsíc staré zrnko vám nevyklíčí, protože je uschlé. Semínko tedy dejte co nejdříve klíčit. Budete k tomu potřebovat květináč a mírně kyselý hlinitopísčitý substrát s 5-6,5 pH. Do květináče nikdy nesejte více než 5 semínek, aby se neutiskovala. Poté je zahrabte, dobře zalijte a umístěte na místo v bytě, kde se teplota pohybuje okolo 24 stupňů a kam nesvítí přímé, ale rozptýlené měkké světlo. Půdu v květináči udržujte neustále vlhkou.

Semínka by měla vyklíčit za 3 až 6 týdnů. Až budou klíčky vysoké 4 cm, přesaďte je do vlastních květináčů. Pravidelně rostlinky přihnojujte přípravky s vyšším obsahem dusíku, fosforu a draslíku.

Po 3 letech se na rostlině poprvé objeví voňavé bílé květy. Když odkvetou, omezte zálivku i přihnojování. Červené plody porostou až další rok. Každý plod obsahuje dvě semena, která můžete po sklizni upražit nebo umlít.

Na co si dát při pěstování kávovníku pozor?

Kávovník špatně snáší změny. Proto ho moc často nepřemisťujte a udržujte ho ve stálé teplotě kolem 24 stupňů. Stejně tak si dejte pozor na průvan a ostré sluneční světlo, které může listy rostliny spálit. Nejlépe se kávovníku bude dařit u okna orientovaného na jihovýchod až jihozápad.

Kávovník každý rok přesazujte, a to nejlépe v době, kdy neroste. O zálivku si rostlina řekne sama. Když má svěšené listy, postavte ji do větší nádoby s vodou a nechte ji tam 30 minut stát, aby substrát nasákl vodu. Pokud má kávovník žluté listy, je přelitý. V zimě zálivku omezte na minimum, aby mu nezahnívaly kořeny. Je vhodné rostlině také rosit listy pomocí rozprašovače.

