Zdroj: Shutterstock

Černý kořen byl původně nazýván hadí mord španělský. Prý proto, že když se vloží hadovi do tlamy, ten zahyne. Jiná pověst praví, že kořeny pojídaly keltské a germánské kmeny, protože věřily, že je ochrání před hadím kousnutím a dýmějovým morem. Jak je to skutečně s těmito pověstmi nevíme, ale faktem je, že se jako zelenina začal používat až v 16. století a pochází z jižní Evropy a Blízkého východu.

Černý kořen je známý především pro jeho blahodárné účinky na zdraví. Je plný vitamínů a minerálních látek. Kromě sacharidů, bílkovin a tuků obsahuje také inulin, který je vhodný pro diabetiky. Ale hlavně se v něm nachází látka allantoin, která podporuje léčbu ran, trávení a činnost žláz s vnitřní sekrecí. Léčí i chronické záněty močových cest a ledvinové kameny.

Černý kořen je také velmi málo kalorický, na 100 gramů obsahuje pouhých 64 kalorií, takže je ideální pro všechny, kteří se snaží shodit nějaké to kilo. Pomáhá i s nechutenstvím dětí i dospělých a srovnává trávení.

Užitkovou částí je kořen, který má jemnou dužinu a poněkud nasládlou, trochu trpkou, ale velmi příjemnou chuť. Kůra kořene je téměř černá, odtud pochází název. Dužnina je bílá.

Jak na pěstování černého kořene

Černý kořen vyžaduje hluboké, lehčí, hlinitopísčité půdy s dostatkem humusu a vápníku, dobře vyhnojené a hluboce zpracované půdy s dostatečnou vlhkostí. Nesnáší čerstvé organické hnojení. Při přehnojení bývají kořeny hořké a dužnina řidší až houbovitá. Vyhovuje mu také slunné místo, ale snese i mírný polostín. Záhon nesmí být přemokřený, protože pak by rostlinu napadly plísně.

Černý kořen pěstujte z přímého výsevu do volné půdy. Semínka se vysévají na jaře v březnu až do začátku dubna, protože mají velmi dlouhou vegetační dobu. Když je vysejete v létě, úrody se dočkáte v příštím roce na podzim. Semínka se vysévají do řádků širokých 30 - 45 cm do hloubky 20 - 30 mm. Po vzejití porost vyjednoťte na vzdálenost rostlin v řádku 8 až 10 cm.

Černý kořen se sklízí od října postupně do jara, pokud není zamrzlá půda. Kořeny sbírané na jaře jsou jemnější, příjemné chuti připomínající čerstvý hrášek.

Zdroj: ireceptar.cz, living.iprima.cz