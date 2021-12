Zdroj: Profimedia.cz

U nás žijící krtek obecný je až 15 cm dlouhý hmyzožravec s charakteristickými mohutnými předními tlapkami, skvěle přizpůsobenými k hrabání tunelů. Má tmavě hnědou až černou srst a dožívá se až pěti let. A právě proto, že se živí hmyzem, dokáže být na zahradě vlastně velmi užitečný, neboť konzumuje nejrůznější larvy a jiné živočichy naší úrodě nepřátelské. Jeho přítomnost je navíc důkazem zdravé a úrodné půdy a krtinec je skvěle nakypřená hlína, bez plevele i hmyzu, ideální pro pěstování a sázení rostlin.

Krtka nezabíjejte, ale vystěhujte

Ovšem všeho moc škodí, a vzhledem k tomu, že čiperný krtek dokáže vytvořit i 20 krtinců za den, není divu, že majitel pozemku zatouží se tohoto roztomilého tvora zbavit. Estetické jeho působení totiž opravdu není, a navíc může svým hrabáním poškozovat kořínky rostlin. Ovšem jak ho přesvědčit, aby se odstěhoval? Zabít krtka nelze, neboť je chráněný, navíc užitečný, takže si smrt rozhodně nezaslouží. Ovšem přimět ho k přestěhování je zcela legitimní požadavek, s kterým přišli již naši předkové. Od nich také pocházejí mnohé vyzkoušené tipy, jak krtka motivovat k odchodu.

Využijte krtkův sluch

Důležitá je rychlost, nováček kapituluje z pozemku snáz než zabydlený jedinec. Takže jakmile objevíte krtince, začněte jednat. Můžete využít krtkova skvělého čichu a sluchu. Pokud máte aktivní děti, nechte je na zahradě se vyřádit – dupání a výskot by měly krtka rušit. Na tomto principu pracují i různé solární či elektronické plašičky, které by měly krtka odpuzovat pomocí vibrací nebo zvuku. Do krtinců můžete našikmo umístit prázdné skleněné lahve, které při větru vydávají pro krtka nepříjemné zvuky, stejně tak se osvědčily větrníky podomácku vyrobené z PET lahví nebo plechovky umístěné na kovové tyči.

Větrník vyrobený z PET lahve krtka vypudí ze zahrady nepříjemnými zvuky Autor: Galina Sharapova / Shutterstock.com

Nemá rád lidské vlasy, česnek ani citronovou kůru

Jeho čich by měl kapitulovat před lidskými vlasy, které můžete nasbírat při česání, a jejich smotek strčit do díry pod krtincem. Stejně by měla působit vata namočená do vody po holení, odvar z cibule, ocet nebo citronová či pomerančová kůra. Do vchodu krtčího obydlí můžete zkusit umístit rozmačkaný česnek. A česnek si můžete na zahradu taky vysadit, kromě toho, že získáte zdravou zeleninu, by měl krtka odradit od usazení se na vašem pozemku. Stejně by mělo fungovat vysazení pryšce skočcového či aksamitníků neboli známých afrikánů.

Past a pryč

A pokud se nedaří, můžete nastražit sklopnou trubkovou past, kterou koupíte v mnoha e-shopech nebo si ji můžete vyrobit i sami. Po jejím nastražení (pracujte v rukavicích, aby krtka neodradil lidský pach) ji pravidelně kontrolujte a po případném ulovení krtka odneste, či ještě lépe odvezte daleko od vašeho pozemku a teprve tam ho vypusťte do přírody, jinak hrozí jeho návrat.

Zdroje: zahrádkářskáporadna.cz, krejsashop.cz