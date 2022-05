Zdroj: Shutterstock

Než se pustíte do výroby baldachýnu, rozmyslete si, zda se vám vlastní výroba vyplatí. Z finančního hlediska je to sice výhodné, ale výrobou baldachýnu strávíte nějaký ten čas. Pokud navíc nejste manuálně zruční, nemusí být výsledek podle vašich představ. V případě, že se do výroby baldachýnu i přesto chcete pustit, přečtěte si níže návod jak na to.

Co budete potřebovat?

Materiál na baldachýn

Pevná ocelová lanka nebo nylonové lano

Ocelová očka do látky, šrouby s očky, klasické šrouby, napínáky a další potřebné vybavení na uchycení

Kolejnice, zarážky a tyčky do látky (na posuvný baldachýn)

Metr, vrtačka, žebřík

Krejčovské nůžky či řezačka, šicí stroj, krejčovská křída

Z čeho lze vyrobit baldachýn na pergolu

Baldachýn můžete vyrobit z několika materiálů. První možností je pevná plachta z polyamidové příze nebo směsi bavlny s polyamidem, polyesterem nebo aramidovými vlákny. Je charakteristická svou pevností, odolností, rychlým schnutím a relativně nízkou hmotností. Vydrží vám několik let a vyplatí se, pokud chcete baldachýn, který má nahradit střechu. Dalším vhodným materiálem na výrobu baldachýnu na pergolu je mušelín a len. Dekorativní baldachýny z těchto materiálů navodí útulný vzhled, ale neochrání vás před deštěm. Mohou se také ve větru potrhat a je třeba počítat s častou výměnou. Baldachýn lze vyrobit také ze síťoviny, která se používá na ploty. Je levná, ale neochrání vás před deštěm ani sluncem.

Baldachýn na pergolu Autor: Shutterstock

Jak vyrobit baldachýn na pergolu

Před samotným nákupem byste vždy měli vše přeměřit a počítat i s rezervou pro prověšení baldachýnu. Prověšení se používá v případě dekorativních baldachýnů ze lnu nebo mušelínu. Pokud ale chcete baldachýnem nahradit střechu, je naopak lepší látku napnout, aby se v ní nedržela dešťová voda. Baldachýn můžete vyrobit několika způsoby.

1. Připravené sety a plachty

Nejjednodušším způsobem je zakoupit plachty s již zabudovanými očky nebo kompletní sety včetně upevňovacího materiálu. Baldachýn pak stačí už jen nainstalovat.

2. Vlastní výroba

Mezi nejpracnější způsoby patří vlastní výroba baldachýnu. Musíte si nakoupit vlastní látku, nastříhat ji, sešít, připevnit ocelová kolečka a následně ji uchytit na pergolu.

3. Posuvný baldachýn

Do vybrané látky našijete v pravidelných rozestupech otvory, do kterých nasunete vodící tyčky s kolečky, které se položí na kolejnice připevněné na trámech pergoly. Jedná se opět o složitější postup. Ulehčit si ho můžete tím, že se poohlédnete po hotových setech.

4. Baldachýn bez vrtání

Chcete-li baldachýn pouze jako ochranu před sluncem a dekoraci, vybranou látku prostě jen provlékněte přes trámy a konce nechte volně viset dolů, nebo je přivažte ke sloupkům. Zvolíte-li toto řešení, je třeba počítat s tím, že trvanlivost baldachýnu bude nižší.

Zdroj: Homago.cz, Stavebni-vzdelani.cz