Zdroj: Shutterstock

Název kokedama je odvozen od japonského slova Koke = mech a Tama = koule. Rostlinu totiž místo v květináči pěstujeme v kulatém balu zeminy, který je ještě obalen mechem a zajištěn provázkem. Tento způsob pěstování rostlin je velmi estetický a vlastně i úsporný. Také samotné vyrábění kokedamy je činnost uklidňující.

Výběr rostliny

Pro výrobu kokedam jsou nejvhodnější rostliny vlhkomilné. Důvod je především ten, že substrát vhodný pro tyto rostliny drží nejlépe pohromadě. Snadno z něj uděláme kouli, která se nerozpadá. Zatímco substrát pro suchomilné rostliny a druhy milující propustnou půdu obsahuje více písku či jiného kameniva a proto se logicky rozpadá.

Vlhkomilné rostliny milují substrát jílovitější, ve kterém se ostatním druhům nedaří. Mezi vlhkomilnější rostliny patří například různé kapradiny, asparágus, meranta, syngónie, lopatkovce, africké fialky, potos nebo břečťany.

Co budete potřebovat:

Připravte si tác nebo plech, na kterém budete pracovat, a velkou mísu, ve které budete míchat vhodný substrát. Dále budete potřebovat provázek, nůžky, mech (nejlépe velký mechový plát určený přímo k výrobě kokedam), rašeliník, vybranou rostlinu a substrát.

Jaký substrát zvolit?

Názory na nejvhodnější substrát se různí, vše totiž záleží na výběru rostliny. V podstatě postačí smíchat rašeliníkový substrát a hlínu pro bonsaje. Pokud si ale chcete se substrátem více pohrát, a zařídit tak rostlině vhodný domov na několik let, můžete přidat kousky kokosové slupky a perlit (na provzdušnění substrátu), kokosové vlákno, akadamu nebo vodní krystalky (na zadržení vody v substrátu, což ocení hlavně vlhkomilné rostliny), kompost nebo pomalu rozpustné hnojivo (pro nezbytné živiny). Aby substrát dobře držel pohromadě, přidává se i speciální japonský jíl Ketotsuchi.

Výroba kokedamy

Nejprve je potřeba vybrat vhodnou rostlinu, namíchat substrát a připravit si pracovní prostředí i pomůcky. Poté vyjměte rostlinu z původního květináče a jemně očistěte její kořeny. Připravenou směs substrátů smíchejte s trochou vody a vytvořte lehce lepkavou směs. Touto směsí začněte obalovat kořeny rostliny a pokračujte, dokud nemáte kouli velikou zhruba jako původní květináč. Pak už stačí rostlinu jen zabalit do mechu a připevnit na ní závěsný systém.

Jak zalévat kokedamu

Zalévat kokedamu musíte tak často, jak to vyžaduje konkrétní druh zvolené rostliny. Nejlépe to poznáte tak, když si kokedamu potěžkáte. Kokedamu stačí umístit do mísy nebo kbelíku s odstátou vodou a nechat nasáknout. Dávejte si pozor, abyste kokedamy zalévali odstátou vodou a vyhnuli se chlóru, který kokedamám škodí, to samé doporučujeme i pro rosení. Podle velikosti a suchosti balu stačí cca 10-30 minut.

Jakmile je kokedama dostatečně nasáklá, vyndejte ji, nechte na podmisce nebo talířku okapat a pak už jen umístěte na její původní stanoviště. Nebojte se, po odkapání už z ní voda nepoteče. Materiály jako jsou rašeliník, zeolit a akadama v sobě dobře zadržují vlhkost a nasáknout vodu.

Zdroj: gardners-eshop.cz, ceskestavby.cz