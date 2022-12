Zdroj: shutterstock

Lojové koule představují způsob, jak pomoci ptáčkům v období zimy. Milují je obzvlášť sýkorky a strakapoudi. Výroba je jednoduchá a zábavná. Pusťte se do toho třeba ještě dnes.

Výroba lojových koulí je velmi jednoduchá a zvládnou ji i děti. Můžete si tak užít zábavné rodinné odpoledne a navíc děti naučíte péči o přírodu kolem nás. Výroba koulí je plná modelování a tvarování, a tak jsme si jisti, že děti nadchnete. K výrobě budete potřebovat několik surovin. Dejte si záležet na výběru a volte jen tu nejvyšší kvalitu. Ať ptákům nezaděláte na problémy.

Jak na výrobu?

Připravte si 100% rostlinný tuk, nesolený hovězí lůj, suroviny jako sušený hmyz nebo semínka pro venkovní ptactvo a jutový provázek. Rozhodně do koulí nepřidávejte žluklý tuk, zbytky z vaření, margarín nebo palmový olej. Tyto látky nejsou pro ptáky zdravé a mohou jim škodit.

Postup výroby je následující:

- Rozpusťte tuk ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě, dokud se úplně nerozpustí.

- Do rozpuštěného tuku vsypte sušený hmyz nebo semínka.

- Směs dobře promíchejte.

- Nechte směs ztuhnout při pokojové teplotě.

- Když je směs ztuhlá, můžete z ní vytvořit malé koule a navléct je na jutový provázek.

Výhody domácí výroby

Když si lojové koule vyrobíte doma, máte jistotu, že jsou jen z kvalitních surovin. Ty koupené v sobě mohou mít různé chemikálie a syntetické látky. Ptáčci ale nejvíce ocení jen čisté přírodní suroviny.

Doma vyrobenou lojovou kouli můžete pověsit na větev stromu na zahradě, terase či před domem. Nebojte se ji umístit ani do lesa, parku nebo blízko k potoku. Je důležité, aby koule byla umístěna alespoň 1,5 metru nad zemí, aby si na ptáky nemohla počíhat třeba kočka.

Dávejte pozor také na to, aby koule nebyla umístěná v blízkosti větší skleněné plochy, do které by ptáci mohli narazit. Neumisťujte tedy lojovou kouli blízko okna, ale raději sledujte ptačí hemžení zpovzdálí.

Zdroj: proptaky.cz