Zdroj: Shutterstock

Výroba vlastního mýdla není vůbec složitá. Postup je jednoduchý a zvládne to opravdu každý. Domácí mýdlo je navíc užitečný originální dárek, ze kterého bude mít radost každý. Jak na to? Přečtěte si níže návod.

Základem pro výrobu domácího rostlinného mýdla jsou másla, oleje a bylinky. Z másel můžete vybrat například kakaové, bambucké nebo mangové a z olejů doporučujeme olivový, mandlový, slunečnicový či rakytníkový. Do mýdel můžete přidávat také jiné přírodní složky, jako je růžová sůl, sušené květy měsíčku lékařského, levanduli, mák a spoustu dalších komponentů dle libosti.

Jak vyrobit mýdlo

Poměry u všech surovin mají přímý vliv na konzistenci mýdla, a proto je důležité dodržovat gramáže u jednotlivých surovin. Kokosový olej zaručí mýdlu přirozenou pěnivost a zvláční pokožku, vytváří hodně pevná mýdla. Naproti tomu olivový olej šetrně čistí, ošetřuje pokožku a hydratuje ji. Kvalitní mýdlo by mělo obsahovat vyvážený poměr těchto olejů. Pokud se tedy pro výrobu mýdla použije jen velké množství kokosového oleje, může mýdlo pokožku vysušovat.

Co budete potřebovat:

500 g olivového oleje

300 g kokosového oleje

200 g bambuckého másla

143 g hydroxidu sodného

385 ml destilované vody

přírodní esenciální oleje dle vašeho výběru

bylinky (měsíček lékařský, levandule)

teploměr

forma na mýdlo

kráječ na mýdlo

Postup:

Hydroxid sodný nasypejte do destilované vody. Nikdy nelijte destilovanou vodu do hydroxidu, protože by vám směs mohla ublížit. Hydroxid se v chemické reakci s destilovanou vodou zahřeje až na 85 °C. Poté tedy musíte vyčkat, až teplota klesne na 35 °C.

Než teplota směsi klesne, zahřejte všechny oleje také na teplotu 35 °C. Jakmile docílíte požadované teploty, nalijte směs s hydroxidem do olejů a několik minut mixujte tyčovým mixérem, dokud mýdlo nezačne vytvářet bublinky. Hmota by měla hustotou připomínat uvařený pudink.

Poté přidejte vonnou esenci a sušené bylinky, které do směsi opatrně zamíchejte. Hmotu pak nalijte do připravené formy. Po 24 hodinách mýdlo vyklopte z formy a nakrájejte. Mýdlo nechejte na větratelném místě cca 3 týdny uzrát a máte hotovo. Poté už jen zkontrolujte správné PH lakmusovými papírky. Ideální pro pokožku je pH 7.

Zdroj: sonnentor.com, vonavydomov.com