S nežádoucí vlhkostí se lze vypořádat nejrůznějšími způsoby. Mezi ty nejjednodušší patří použití odvlhčovače. Na trhu naleznete nepřeberné množství nejrůznějších produktů, mnohdy jsou však poměrně drahé a brzy je třeba je vyměnit. Odvlhčovač si ale můžete vyrobit i doma. A rozhodně vás vyjde levněji. Výborně vlhkost absorbují křídy, kočkolit, dřevěné uhlí či tabák.

1. Kočkolit, který obsahuje chlorid vápenatý

Jedná se o materiál, který dokáže pohltit skutečně hodně vlhkosti. Proto se také používá jako podestýlka pro zvířata. Pokud ho umístíte do látkového sáčku, který zavěsíte na konzoli u oken či do skříně, můžete vlhkost v daném prostoru snížit. Tyto pytlíčky lze samozřejmě zavěsit i na stěnu. Ve chvíli, kdy bude kočkolit nasáklý vodou, je třeba buď vyměnit náplň nebo umístit nový pytlík.

2. Posypová sůl

Další možnost využití k pohlcování vlhkosti představuje posypová sůl. Ta se hodí i do větších prostorů. Její použití je snadné, ale budete k tomu potřebovat dvě nádoby. Jedna by měla být o něco menší, ideálně taková, aby se zapasovala do té větší, ale nedolehla úplně na dno. Do té menší si udělejte na dně několik otvorů, kterými bude moci odtékat voda. Na dno z vnitřní strany umístěte nějaký hadřík či gázu, aby kousky soli nepropadaly. Následně do menší nádoby nasypejte sůl. Výsledek nebude okamžitý, ale nejpozději do týdne byste měli začít pozorovat, že se ve spodní nádobě hromadí voda.

3. Běžná kuchyňská sůl

Na tu nesmíte zapomenout, protože na sebe vlhkost váže rychle. Stačí ji umístit do misky či jiné nádoby a nechat ji nasáknout. Poté se jednoduše vysype a nádoba se opět naplní.

4. Rýže

Říká se, že rýže rovněž táhne vodu, proto by se i ona mohla stát výborným pomocníkem při odstraňování vlhkosti. Umístit se dá například do látkového pytlíku, který zavěsíte.

5. Uhlíky či dřevěné uhlí

Údajně se jedná o účinný odvlhčovač. Kousky uhlí se mají umístit do uzavřené nádoby, ve které budou v horní části otvory. Uhlí by se mělo v této nádobě měnit po 3-4 týdnech.

