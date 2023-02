Zdroj: Shutterstock

Bouda poskytuje psům bezpečí, úkryt a soukromí. Psi se v boudě mohou schovat před deštěm, silným větrem nebo slunečními paprsky. Je to také místo, kam se mohou uchýlit, když potřebují klid a odpočinek.

Rozměry boudy pro psy

Když vybíráte velikost psí boudy, musíte zohlednit velikost psa. Váš pes by měl být schopen pohodlně se v boudě postavit, otočit, protáhnout se a lehnout. Bouda by také měla být dostatečně velká, ale ne zas moc, aby se v ní pes necítil stísněně. Pro malá plemena (s kohoutkem do 35 cm) stačí bouda o rozměrech 60 x 90 x 72 cm (v x š x h). Pro střední plemena (s kohoutkem do 60 cm) je vhodná bouda o velikosti 80 x 105 x 95 cm a pro velká plemena (nad 60 cm v kohoutku) jsou doporučovány boudy o rozměrech 110 x 170 x 120 cm.

Podívejte se na videonávod bez zbytečných řečí:

Jaký materiál zvolit?

Nejběžnějším materiálem pro výrobu psí boudy je dřevo (modřín, smrk nebo borovice), palubky či OSB desky. U dřeva je velmi nejdůležitější pravidelná impregnace, která dřevo chrání před změnou barvy a proti povětrnostním podmínkám. Ujistěte se, že impregnace není toxická pro zvířata. Možné je použít také voděodolné barvy. Nechte si v hobbymarketu poradit, která impregnace se nejlépe hodí ke zvolenému dřevu. Pokud chcete použít barvu, je nutné psí boudu nejprve obrousit.

Nejvhodnější konstrukce boudy

Uvnitř boudy by mělo být sucho a nemělo by do ní foukat. Proto je vhodné zvolit konstrukci složenou z předsíně a prostoru pro spaní. Oba prostory lze oddělit průchozí přepážkou. Bouda by měla mít také dostatečně velký vstupní prostor a měla by být odizolována od země (lze ji upevnit například na paletu). Izolací lze vybavit i stěny boudy, někdy se používá odnímatelná izolace, která do boudy přijde pouze na zimu.

Zdroj: zoohit.cz, drevostavitel.cz