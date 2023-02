Zdroj: Shutterstock

Kuna je sice menší šelma, zato je ale v České republice poměrně hojně rozšířená. S tímto dvoukilovým stvořením tak má zkušenost nejedna domácnost a jsou tak moc dobře známé následky jejího řádění: rozkousaná izolace domu, překousané kabely u auta či elektroinstalace, poničená zahrádka nebo nahromaděné mršiny a shnilé jídlo na půdě.

Jak poznáte, že u vás squatuje kuna?

Pokud cítíte moč nebo nepříjemný zápach mršin či shnilého jídla a v noci slyšíte silný dusot, je dost možné, že se u vás usadila kuna. V tento moment se nabízí mnoho způsobů, jak se jí zbavit. Jak připomíná ekolist.cz, na prvním místě je důležité si uvědomit, že kuna je chráněné zvíře a její usmrcení tak rozhodně nepřipadá v úvahu.

Jak se zbavit kuny pomocí klece, se dozvíte ve videu:

Nažeňte ji do pasti

Jednou z možností je použít na odchyt kuny sklopec nebo past. Ty naleznete v e-shopech nebo v kamenných obchodech. Fungují podobně jako pasti na jiné druhy zvířat. Do klece umístěte návnadu a vyčkejte. Nastraženou past pravidelně kontrolujte, abyste případnou chycenou kunu nenechali v kleci příliš dlouho.

Pokud se vám podaří kunu odchytit, naložte klec do auta a odvezte ji dostatečně daleko od vašeho domova. Poté kunu vypusťte ven. Nevýhodou tohoto způsobu je poměrně vyšší finanční náročnost, která je s koupí sklopce spojená. Zato však máte téměř stoprocentní jistotu, že se k vám kuna z dálky znovu nevrátí.

Použijte pachový odpuzovač

Kuny se můžete zbavit tak, že do okupovaného prostoru rozmístíte pachy, které jí nevoní a kterých se může obávat. Za tímto účelem se vyrábí speciální pachové odpuzovače na kuny. Jako levnější alternativu můžete využít vůně do auta. Další možností jsou chlorové tablety, popřípadě můžete zkusit rozprášit do prostoru vodu po holení.

Zkuste zvířecí chlupy

Pokud máte doma domácího mazlíčka, můžete zkusit do napadeného prostoru rozmístit jeho chlupy. Kuna má ráda své teritorium nedotčené, pokud v něm nalezne chlupy vaší kočky nebo psa, nejspíše místo brzy opustí. Podobně bude reagovat také, pokud na místo zvířecích chlupů použijete lidské vlasy. Kuny se zkrátka o prostor s jinou šelmou nebo člověkem dělit nebudou.

Dejte jí najevo, že není vítaný host

Jestli víte, odkud k vám kuna chodí, zkuste jí zatarasit vstup. Pokud se k vám dostává skrze díru v plotě, zadělejte ji. Nezdá se to, ale kuně stačí i otvor o průměru tenisového míčku. Pokud se na vaši střechu dostává přes okap, můžete nakoupit ostnatý drát nebo hroty proti holubům, přes které se kuna nedostane.

Zdroje: agron.cz, mall.cz, ekolist.cz