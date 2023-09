Zdroj: Shutterstock

Plánujete proměnu svého domova a nevíte, kde vlastně začít? Moodboard neboli interiérová nástěnka nálad, kterou používají zkušení designéři, by vám mohla pomoci s realizací. Umožní vám vyzkoušet různé nápady a najít přesně to, co chcete.

Co to vlastně moodboard je? Je to tzv. nástěnka (fyzická nebo digitální), kde sbíráte nápady, které vás inspirují. Moodboard může být fyzický i digitální. Může se jednat o kombinaci obrázků, vzorků látek a předmětů uspořádaných dohromady tak, aby vyzařovaly určitý styl, koncept nebo náladu.

Nástěnky nálad v interiérovém designu vám umožní vidět všechny nápady na jednom místě, abyste měli jistotu, že budou fungovat dohromady. Náladová nástěnka tedy nemusí být nutně konečným návrhem, ale pomůže vám zachytit klíčové prvky v interiéru, hlavní kusy nábytku, barevnou paletu, materiály či textil. Budete tak mít lepší představu před nákupem nábytku a doplňků.

O moodboardu přemýšlejte jako o skládačce, jejíž dílky si musíte sami poskládat a hledat je ve věcech, zážitcích, barvách a oblíbených věcech, které máte nejraději a které vás charakterizují. Neexistuje správný nebo špatný způsob. Váš domov by měl především odrážet vaši osobnost.

Jak s moodboardingem začít?

Ne vždy máte čas, kapacitu nebo zdroje na vytvoření fyzického moodboardu, takže doporučujeme hledat nápady z již existujících zdrojů. K tomuto účelu jsou na internetu různé inspirativní platformy, z nichž nejznámější je Pinterest. Je plný inspirujících obrázků i videí, které vám pak mohou pomoci při tvorbě vašeho vlastního projektu.

Při sestavování moodboardu doporučujeme začít spíše ze široka, a pak se postupně zdokonalovat a zužovat vybrané prvky. Ideálně tedy začněte s jedním obrázkem nebo jedním kusem nábytku a až poté pracujte na detailech. Neočekávejte, že vše budete mít za pár dnů hotové. Součástí moodboardingu je postupné shromažďování inspirace, která vám je něčím blízká.

Praktický tip pro kombinaci barev v interiéru

I když díky moodboardingu snadno zjistíte, které odstíny jsou vám nejbližší, dejte si pozor, abyste to s barvami v interiéru nepřehnali. Skvěle vám s tím pomůže pravidlo 60-30-10. Šedesát procent místnosti by měla tvořit dominantní barva, tvořící hlavní pozadí (stěny, koberce, pohovka nebo velké kusy nábytku). Třicet procent tvoří sekundární barva. Ta má za úkol podpořit dominantní barvu, ale zároveň vyniknout. Použít ji můžete například na závěsy, jednotlivé kusy menšího nábytku nebo židle. Zbylých deset procent by mělo být pouze akcentem. Tato barva by se měla ideálně objevit na dekoracích.

Zdroj: foa.cz, living.cz