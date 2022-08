Zdroj: Shutterstock

V každé domácnosti se najdou místa, kde se vašemu děťátku může cokoliv stát. Proto je třeba řádné zabezpečení, abyste případným nehodám předešli. Zabezpečení domácnosti není nic složitého, stačí jen vědět, jak na to. Připravili jsme pro vás přehledný seznam všeho, co je třeba doma zajistit.

Zabezpečení kuchyně

Kuchyně je pro děti jednou z nejnebezpečnějších místností, kde se dítko snadno opaří nebo spálí. Aby se mu nic takového nestalo, řiďte se těmito pravidly:

1. Pořiďte si ochranu varné desky.

2. Hrnce a pánve stavte na zadní plotýnky.

3. Troubu opatřete dětskou pojistkou.

4. Dejte si pozor, aby kabel od rychlovarné konvice nevisel z linky dolů.

5. Spotřebiče nikdy nestavte na okraj linky.

6. Nikdy nenechávejte v kuchyni dítě samotné.

Zabezpečení jídelny

I když dítě sedí v dětské židličce, snadno se může popálit nebo opařit. Proto dbejte na to, aby byl ubrus vždy zajištěný sponami, jídlo nebylo vroucí a káva či čaj byly v bezpečné vzdálenosti od dětí - to je totiž jeden z nejčastějších dětských úrazů.

Zabezpečení koupelny

Do koupelny patří protiskluzová podložka, a to jak do vany, tak i na zem. Na vodovodní kohoutky lze také pořídit pojistku nebo regulaci s nastavitelnou teplotou vody. Nikdy nenechávejte děti v koupelně bez dozoru. Pokud máte doma bojler, doporučujeme ho seřídit na povolených 54 °C.

Zabezpečení dětského pokoje

Nejvíc úrazů se dětem stává v předškolním věku, proto dejte pozor na to, aby děti měly pouze bezpečné hračky určené jejich věku. Nábytek by měl být zabezpečený proti převrácení a opatřený chrániči rohů. Na přebalovacím pultu nikdy nenechávejte dítě samotné. Dětská postýlka by také neměla stát blízko okna a příčky postýlky by od sebe měly být vzdálené méně než 6 cm.

Zabezpečení schodiště a balkonu

Schody jsou pro děti lákadlem s příslibem adrenalinu. Proto se ujistěte, že jsou z obou stran schody opatřeny bezpečnostní zábranou. Je také praktické mít protiskluzovou úpravu schodů. Pokud nesete dítě v náručí, přidržujte se vždy zábradlí. Stejně tak okna by měla mít pojistku proti otevření a neměl by pod nimi nikdy stát žádný nábytek, po kterém by dítko mohlo vyšplhat. Dveře na balkon či terasu vždy zamykejte.

Zásuvky, léky a čisticí prostředky

Zabezpečení zásuvek je jedním z nejjednodušších opatření. Abyste se vyhnuli úrazu, dbejte na instalaci chránících krytek zásuvek. Stejně tak držte děti co nejdál od zápalek, zapalovačů, svíček, grilů nebo ohnišť.

V každé domácnosti se také nachází spousta léků, čisticích prostředků a chemikálií. Proto lékárničku a všechny léky uschovejte mimo dosah dítěte, ideálně pod zámek. Čisticí prostředky schovejte do vyšších polic nebo skříňku zajistěte zámkem či dětskou pojistkou. Nakupujte přípravky s bezpečnostním uzávěrem a pečlivě ho zavírejte po každém použití.

