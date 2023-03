Zdroj: Shutterstock

Od okamžiku, kdy se vám narodí dítě, se přirozeně obáváte o jeho bezpečí. Ochránit dítě před jakoukoli újmou však není vždy jednoduché. Domy bývají plné potenciálních nebezpečí, které mohou ohrozit miminka nebo malé děti. Může se jednat o elektrické zásuvky, ostré hrany nábytku nebo schody s hladkým povrchem. Úkolem rodičů je tyto nástrahy identifikovat a minimalizovat riziko, že dojde k neštěstí. Pro tento účel existuje celá řada bezpečnostních prvků a doplňků, které vám pomohou vytvořit bezpečný domov.

1. Úklid spodních pater nábytku

Batole dosáhne přibližně do výšky jednoho metru. V ohrožení se tak ocitají všechna místa, ke kterým má přístup: spodní patra knihovny, kuchyňská linka, zásuvky pod postelemi nebo noční stolky. Proto spodní patra vykliďte, případně jen ukliďte věci, které by se mohly rozbít nebo o které by se dítě mohlo nějakým způsobem zranit.

2. Zabezpečení nábytku

V případě, že nelze spodní poličky vyklidit, ale jsou opatřeny dvířky, je možné zakoupit speciální zabezpečovací systém, který zabrání dítěti je otevřít. Jedná se o suchý zip opatřený dvěma úchyty, ať už mechanickými, či lepicími. Ty se přichytí na obě křídla dvířek, případně na dvířka a boční stěnu skříňky. Dospělý suchý zip snadno rozepne, batolata se však naučí otevírat takový „zámek“ až kolem roku a půl.

3. Zabezpečení schodů

Prvním bodem zabezpečení jsou branky na horní i dolní nástup na schodiště. Druhou metou jsou potom protiskluzové prvky, pokud máte hladký povrch schodů, aby se minimalizovalo riziko uklouznutí a pádu ze schodů.

4. Zabezpečení ostrých hran

Typicky jsou to například rohy konferenčního nebo jídelního stolu. Ostré hrany mohou způsobit dětem opravdu nepěkná zranění. Nasaďte na vytipované rohy speciální chrániče. Děti se mohou bouchnout i tak, ale nedojde už k tak vážným poraněním.

5. Zabezpečení oken a dveří

Týká se to už spíš dětí starších 18 měsíců, ale jak se říká, náhoda je blbec. Může se stát, že si dítě otevře okno nebo dveře, třeba na balkon, a pak už je k tragédii doslova jenom krůček. Bezpečnostní kliky jsou sice investice v řádu stokorun, ale rozhodně se vyplatí. Zpravidla je potřeba zároveň stisknout knoflík a pootočit klikou, což je úkon, který děti zvládnou klidně až po třetích narozeninách.

Zdroj: prima-receptar.cz, srovnator.cz