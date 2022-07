Zdroj: Shutterstock

Nosí vám domů vaše kočka ze zahrady nejrůznější úlovky? Kočka je šelma a lovení patří k její pudové povaze. Její chování nejspíš nezměníte, ale můžete se alespoň pokusit znemožnit jí malé savce a ptáky lovit. Jak na to?

Většina milovníků koček i veterinářů tvrdí, že kočky lovením demonstrují svou příslušnost do lidské rodiny. Nebo že jsou pyšné na svou kořist a chtějí se pochlubit svými loveckými schopnostmi. Někdo však vysvětluje toto chování jinak. Nejde prý o výraz vděčnosti nebo touhy po uznání, ale kočky zkrátka hledají místo, kde se mohou v klidu najíst. Svou kořist přinášejí do domu kvůli pocitu bezpečí, aby se neobjevil konkurent, který by ji o myš či jiný úlovek připravil. Jakmile ale kočka přinese úlovek, tak ho odloží. Proč tomu tak je? Pravděpodobně kvůli tomu, že kočičí krmivo zkrátka chutná lépe. Dobře živené kočky myši většinou nežerou. Jak ale zabránit tomu, aby se vám doma objevovaly kočičí úlovky?

Zabavte kočky

Kočka, kterou držíte doma, nepřestane být šelmou, avšak lovení utlumit alespoň částečně můžete, a to tím, že si s ní budete hrát. Tento fyzický trénink a nácvik lovu hrou kočky pudově potřebují. Ocení sice pohodu, ale stereotyp je nudí.

Začněte tím, že necháte kočky vyhledávat potravu. Více mističek s menšími porcemi můžete po bytě různě přesouvat, aby je kočka musela najít. Dopřáváte jí tak zdravou a plnohodnotnou stravu, jen v dělených dávkách. Všechno je v naprostém pořádku. Šelmy mají být fit, a proto i v domácnosti potřebují inspirativní prostředí. K tomu jsou zapotřebí různé průlezky, škrabadla, místa na zatnutí drápků a protažení.

Kastrace

Radikálním řešením je kastrace. Pokud neplánujete chov, je to jistota toho, že odpadne mrouskání, výkyvy nálad anebo nechtěná koťata. Nemusíte pak řešit jejich darování do dobrých rukou či zaplňovat útulky. Kastrací také zpomalíte a celkově zklidníte náladu kočky a výrazně poklesne její zájem o lov.

Pohyb na čerstvém vzduchu

Prvním, ne zrovna levným, řešením je tzv. catio. Termín je cizojazyčnou složeninou slova cat (kočka) a patio (vnitřní dvůr). Prostě venkovní oplocený výběh, voliéra pro kočku. Jemné pletivo může být buď stabilně přistavěné k domu, takže kočka do něj může oknem vyrazit, kdy se jí jen zachce. Případně může být mobilním prodyšným stanem, který postavíte a přesouváte po zahradě. Kočce domácí tedy neupíráte pohyb venku, ale minimalizujete ztráty na lovených zvířatech. Další variantou jsou procházky s kočkami na vodítku.

Zdroj: ceskestavby.cz, hillspet.cz