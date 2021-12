Zdroj: dachazworks / Shutterstock.com

Aby pokojovky prosperovaly, potřebují zálivku, určitou teplotu i dostatek světla. A majitelé se většinou poctivě snaží poskytnout jim co nejlepší podmínky, ovšem někdy horlivou zálivkou rostlinu doslova topí. Lze přelitou pokojovku zachránit? S tímto návodem ano.

Pokojové rostliny potřebují ke zdárnému růstu a kvetení dostatečnou zálivku. Její množství ale záleží na mnoha faktorech – druhu rostliny, ročním období i okolní teplotě. Ne vždy je úplně snadné množství vody správně odhadnout, a proto se může stát, že v dobré víře rostlinu přelijeme. Jak v takové chvíli postupovat?

Přelití není snadné poznat

Poznat, že je rostlina přelitá, někdy není snadné, zvlášť když je květináč umístěný ještě v ozdobném květináči, do kterého není na první pohled vidět. Mnoho pěstitelů navíc zmate, že rostlina vadne, někdy dokonce žloutne, a domnívají se, že je suchá. Ovšem to může být fatální omyl, rostlina může vadnout i žloutnout právě kvůli nadměrné zálivce, a další zalévání jen přibližuje její konec. Někdy je dokonce zemina na povrchu květináče suchá, ale voda se hromadí u dna a ohrožuje kořeny hnilobou, což může vést až k úhynu rostliny.

Zkontrolujte květináč

Předtím, než začnete vadnoucí nebo žloutnoucí rostlinu zalévat, ji proto pečlivě zkontrolujte. Vytáhněte ji z ozdobného květináče, pokud je v něm umístěná, a podívejte se dovnitř, zda tam nestojí voda. Do samotného květináče se zeminou zapíchněte opatrně špejli, pokud ji vyndáte vlhkou a se stopami substrátu, má rostlina ještě závlahy dost a není potřeba přilévat. Květináč také můžete potěžkat, pokud se vám zdá těžký, ještě jeden dva dny počkejte, než rostlinu znovu zalijete.

Když rostlina žloutne a vadne, nemusí to znamenat, že je suchá. Často je naopak přelitá. Autor: Elena Khairullina / Shutterstock.com

Přelitá pokojovka potřebuje proschnout

Pokud jste zjistili, že je vaše pokojovka opravdu přelitá, snažte se ji co nejrychleji nadměrné závlahy zbavit. Samozřejmě už dál nezalévejte, naopak všechnu přebytečnou vodu například z ozdobného květináče vylijte. Přesuňte rostlinu na teplejší místo, kde je dostatek slunce a proudění vzduchu. Na teplém, slunném a dobře větraném místě se přebytečná voda ze substrátu rychleji odpaří. Ale pozor, rostliny nemají rády průvan a proschnutí neurychlíte postavením rostliny například na radiátor. Musí to být vždy místo rostlině příjemné, neboť vysoušení prostě nejde takto uměle urychlit.

Žloutnutí rostliny vyžaduje přesazení

Pokud už rostlině žloutnou listy, nezbude než ji přesadit. Pokojovku vyndejte z květináče, odstraňte promáčenou zeminu a rostlinu nechte přes noc v teple oschnout, aby kořeny pod přemírou vlhkosti nezačaly uhnívat. Můžete kořeny také opatrně zabalit do savého papíru a ten podle potřeby měnit. Následně rostlinu zasaďte do nového, propustného substrátu, na dně udělejte drenážní vrstvu například z keramzitu a dbejte na to, aby měl květináč dostatečný odtok vody. Pokud použijete stejný květináč, tak ho před použitím pečlivě vymyjte a nechte řádně vyschnout.

A příště zalévejte s citem, i když máte v bytě suchý vzduch, nemusíte zvyšovat zálivku, ale spíš rostlinu roste. Pamatujte na to, že nejvíc pokojových rostlin zničí nikoliv sucho, ale právě přelití.

Zdroje: hobby.instory.cz, magazínzahrada.cz