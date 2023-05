Zdroj: Shutterstock

Sedni, lehni, dej pac – tyto povely umí většina psů bez problémů. Ale co takový tanec? Po agility si dogdancing neboli tanec se psem nachází cestu do České republiky. Přečtěte si, jak s dogdancingem začít.

Psí sport „dogdancing” pochází z USA. Hlavní myšlenkou je nacvičit choreografii se psem, která je založena na co nejdokonalejší práci nohou. Představení doprovázejí nejrůznější triky a vhodná hudba. Je to skvělý způsob, jak psa zabavit a zároveň podpořit jeho inteligenci. Společným tréninkem se také posiluje vztah mezi člověkem a psem.

Jaký pes je vhodný pro dogdancing?

Dogdancing klade velké nároky na páníčka i zvíře. Věk, temperament a plemeno psa nehrají roli. Psi s poškozením kloubů mohou také provozovat dogdancing – u těchto zvířat byste se měli ale vyhnout skokům.

Velkou výhodou tohoto týmového sportu je skutečnost, že nepotřebujete žádné speciální vybavení a můžete trénovat téměř kdekoliv. Zpočátku postačí jako tréninkový prostor váš obývací pokoj, ale když je hezké počasí, můžete přejít na louku nebo do parku.

Jak začít?

Nejprve je důležité trénovat určitý repertoár triků. Kreativitě se meze nekladou. Standardní triky jsou například podávání pacek na nohy, plazení, osmička nebo přeskok přes nohu.

Jakmile váš pes zvládne několik triků na znamení nebo povel, postavte z jednotlivých prvků malé cvičení. Najděte vhodnou hudbu a při výběru dbejte na správný rytmus. Ten by měl ladit s vaším běžným tempem chůze.

Jak naučit psa podávání pacek na nohy

Vezměte si do ruky pamlsek a pejska si posaďte před sebe. Dejte povel „pac“. Jakmile pejsek packu zvedne, nastavte mu nohu, a pokud se jí dotkne, pochvalte ho a povel zopakujte. Vašemu pejskovi by nemělo dělat větší problémy se tento prvek naučit. Můžete si vymyslet jiný povel, než jaký používáte pro podávání pacek do ruky, ale většina pejsků pozná podle držení těla, čeho se má packami dotknout. Jakmile bude mít pes tento prvek zažitý, naučte ho dávat packu střídavě na jednu a druhou nohu.

Jak naučit psa osmičku

Tento prvek je také u pejsků oblíbený. Mezi nohama vám při něm udělá pomyslnou osmičku. Vezměte si do ruky pamlsek a rozkročte nohy podle velikosti vašeho psa. Snažte se psa nedotýkat a navádět ho jen pomocí pamlsku a ukazování. Pokud vás bude obíhat jinak, než má, nebo dělat hlouposti, cvičení na chvíli přerušte a zklidněte ho. Během několika dní by měl váš chlupatý tanečník dělat tento cvik pouze na slovní povel a vy byste měli stát vzpřímeně.

