Soukromí by mělo být samozřejmostí nejen u vás doma, ale i na zahradě nebo terase. Nikomu přece není příjemné sedět na zahradě společně s přáteli či rodinou a nechat se sledovat sousedy i kolemjdoucími. Jak si jej nejlépe zajistit?

Terasy jsou místem relaxace, rodinné pohody nebo setkávání s přáteli. Někdy nám ale radost z pobytu na čerstvém vzduchu a výhledu do zahrady může kazit zvědavost kolemjdoucích nebo dokonce neodbytných sousedů. A když si na terasu pořídíte třeba vířivku, je touha po soukromí ještě větší. Způsobů, jak terasu oddělit od okolí, je celá řada. Inspirujte se 3 účinnými řešeními.

1. Zelená stěna

Nejpřirozeněji vypadá bariéra z vegetace. Tou může být řada tújí, které ale poslední dobou poněkud vycházejí z módy. Stále častěji je v živých plotech nahrazují například jehličnany nebo různé typy křovin a stromků, například tavolník, šeřík, habr, pámelník, ptačí zob, hloh, javor, buk a další. Pokud nechcete kolem terasy vysloveně vysázet živý plot, můžete jednotlivé stromy či keře doplnit jinými rostlinami v kombinaci s dřevěnými zástěnami. Stromy a keře mohou růst i přímo na okraji terasy ve velkých květináčích a truhlících.

2. Zahradní zástěna

Jestliže se o živý plot nechcete starat nebo to zkrátka není pro vás to pravé, můžete se rozhodnout pro zahradní zástěnu. Na trhu je přitom v současné době k dostání celá řada různých variant, a to například bambusová, dřevěná, rákosová či proutěná. Zahradní zástěny bývají zpravidla ošetřeny tlakovou impregnací, která má za úkol je chránit před nepříznivými vlivy počasí. Zároveň je tímto způsobem zajištěna jejich dlouhá životnost a snadná údržba.

3. Venkovní rolety nebo závěsy

Máte-li terasu i s pergolou, je nejsnadnějším řešením zastínit před nežádoucími pohledy rovnou ji. Finančně náročnějším řešením jsou venkovní rolety, které ale můžete podle potřeby snadno nastavit do různé polohy a zajistit si zároveň dostatek světla i soukromí. Příjemné prostředí si vytvoříte i díky venkovním závěsům, které vás kromě zvědavých očí ochrání i před UV zářením.

