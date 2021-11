Zdroj: Pexels

Zařizování dětského pokoje není jednoduchá záležitost. Tato místnost totiž slouží jako obývací pokoj, ložnice, pracovna a šatna dohromady. Jak ho tedy správně uspořádat a vybavit, aby byl funkční, útulný, lehce se v něm udržoval pořádek a děti se při učení lépe soustředily? Nejprve rozdělte pokoj do 3 zón - na studijní, relaxační a hrací koutek.

Studijní zóna

Studijní zónu umístěte vždy u okna, protože se zde nachází nejvíce přirozeného denního světla. Do této zóny patří kvalitní pracovní stůl a židle. Ideální stůl je takový, který roste s dítětem a má nastavitelnou výšku. Dostupné jsou také stoly s nastavitelným sklonem pracovní desky, které podporují správné držení těla. Dětský psací stůl by měl mít dostatek šuplíků a úložných prostorů na sešity, učebnice a psací potřeby. Vhodnou volbou k psacímu stolu je také rostoucí židle, které mají také nastavitelnou výšku, zádovou opěrku i loketní opěrky. Vybírejte spíše židli bez koleček, protože kolečka mohou děti při učení zbytečně rozptylovat.

Dětský psací stůl Autor: Pexels

Relaxační zóna

Do relaxačního koutku patří kvalitní dětská postel se zábranou nebo bočnicemi z přírodních materiálů. Pro menší dítě by měla být výška postele kolem 25 cm, pro starší 45 cm. Nejpraktičtější jsou postele, ke kterým se dají přimontovat přídavné nohy, které dokážou zvýšit postel až o 20 cm. Postel by měla mít také úložné prostory na hračky.

Nejdůležitější částí postele je ale matrace. Abyste předešli růstovým deformacím nebo skolióze páteře svého potomka, vyberte matraci s vyšším stupněm tuhosti nebo oboustranné matrace. Večer tak dítěti ustelete na ortopedické straně a na hraní můžete matraci otočit na měkčí plochu. Relaxační koutek nikdy neumisťujte naproti dveřím - dětem by se špatně usínalo.

Dětská postel se zábranou Autor: Pexels

Hrací zóna

Do hracího koutku položte dětský koberec. Děti si často hrají na zemi, a tak předejdete nachlazení od studené podlahy. Ideální jsou „Montessori” koberce s nejrůznějšími vzory, které podporují dětskou fantazii a kreativitu. Nezapomeňte ani na spoustu úložných prostorů, jako jsou různé boxy a organizéry. Díky nim se dětem bude lépe udržovat pořádek. Myslete také na to, že by hrací koutek měl být co nejdál od studijní zóny, aby hračky dítě nerozptylovaly.