Co se stane, když spojíte skandinávský styl s Japonskem? Odpovědí je stále populárnější japandi styl. Jaké jsou jeho typické prvky a jak ho zakomponovat i do vašeho bydlení? Inspirujte se níže.

Japandi styl se začal rozvíjet poměrně nedávno a není tak ještě příliš známý. Rozhodně má něco z minimalismu japonské kultury i ze skandinávského způsobu života a útulnosti severských interiérů. V domově zařízeném v japandi stylu by měl panovat klid a mír, čistota, světlost a vzdušnost.

Jak zařídit interiér v japandi stylu?

Při zařizování interiéru v japandi stylu se zaměřte na použití maximálně tří barev. Hodí se do něj všechny odstíny béžové, šedé, černé, špinavě bílé a příbuzné odstíny barvy země. Stěny v interiéru vymalujte neutrálními barvami, které lépe odráží denní světlo v prostoru. Nábytek by měl být vyroben z přírodních materiálů, tedy ze dřeva, ratanu nebo bambusu. Nábytek by měl být přitom vybrán tak, aby vám mohl sloužit dlouhá léta.

Měl by být lehký a nízký. Ústředním kusem nábytku je přitom pohovka. Velmi žádané jsou dřevěné obklady stěn a stropů. Desky by měly být umístěny svisle v pravidelných rozestupech, aby působily dojmem pořádku a opticky zvedly strop. Hodí se především do obývacího pokoje a ložnice. Vhodné je rovněž interiér vybavit i světlými prýmky (z ratanu, mořské trávy nebo bambusu), lněnými a bavlněnými textiliemi, zástěnami z rýžového papíru, které jemně rozptylují světlo a vytvářejí útulnou atmosféru.

Látky v interiéru by měly být přírodního původu, tedy by mělo jít o len nebo bavlnu. Jako dekorace je možné použít keramiku, hliněné doplňky, jemné větve, sušenou trávu a živé rostliny. Chybět by neměly ani elegantní rostliny a jejich správný počet zakomponovaný do prostoru. Vhodné jsou bonsaje, kokedamy, hydroponie, kapradiny bambusy a závěsné rostliny.

