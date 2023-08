Zdroj: Shutterstock

I podkrovní koupelna může být stejně praktická a hezká, jako kterákoliv jiná. Zkosené stropy, dřevěné trámy a hra světel vytváří kouzelnou atmosféru. Jenže nic není zadarmo a v případě koupelny v podkroví to platí dvojnásobně. Umístění každého komponentu musí být pečlivě promyšlené.

Ještě před zahájením všech stavebních prací se zamyslete nad tím, jak bude vaše podkrovní koupelna rozložená. Limitují ji zejména zkosené stropy. Pod maximální výškou koupelny v podkroví nic neumisťujte, místo se totiž musí ponechat volné pro bezproblémový průchod.

Důležitým prvkem je sanita. Už v rané fázi výstavby podkrovní koupelny totiž musíte přemýšlet, kam směřovat přítoky vody a odtoky odpadu. Pod stropy s velkým úhlem zkosení by se například neměla umisťovat vana. Nejenom že byste se mohli při vylézání uhodit do hlavy, ale horká voda z vany by mohla způsobovat vlhnutí stropů.

Pod šikminy neumisťujte ani sprchový kout, ten vyžaduje nejvyšší bod. I tak se ale může stát, že se vám tam většina klasických sprch s vaničkou nevejde. V takovém případě si můžete nechat vyrobit zástěnu tak, aby přesně zapadla do zkosených prostor, nebo vytvořit vlastní sprchový kout, který vyzdíte a obložíte. Moderní jsou sprchy, které nemají zástěnu a od zbytku koupelny jsou odděleny pomocí příčky.

Co ideálně umístit pod šikminy

Do nízkých prostor podkrovní koupelny umisťujte zejména spotřebiče jako pračku nebo sušičku. Vybírejte však takové modely, které mají přední plnění. Pod zkosené stropy můžete umístit také umyvadlo nebo záchod. Hodí se sem i nejrůznější úložné prostory. Nejlépe vypadají samozřejmě ty, které jsou vyrobené přímo na míru a přesně kopírují reliéf vaší koupelny.

Jaké obklady v podkroví

Lámete si hlavu, jak šikmé stěny obložit? Jaké zvolit obklady a do jaké výšky vůbec stěny obkládat? Žádné obavy, řešení existuje. Obklady můžete položit do výšky dveřních futer nebo až do stropu. Samotná šikmina se obvykle neobkládá a ponechává se pouze s výmalbou. Zachováte tak vzdušnost a optickou lehkost celého prostoru. V podkrovních koupelnách, kde není dostatek přirozeného světla, doporučujeme sáhnout po bílých nebo světlých obkladech. Chybu neuděláte ani s moderními velkoformátovými obklady v imitaci světlého betonu. Podkroví bude vypadat stylově a minimalisticky.

Jak na úložné prostory v podkrovní koupelně

Zaměřte se na rovné stěny. Umyvadlo s koupelnovou skříňkou a zrcadlem umístěte na stěnu, kam šikmina nezasahuje. Nedostatek úložného prostoru vyřeší také police, regály, úzká koupelnová skříňka nebo nízká doplňková skříňka s košem na prádlo uvnitř.

Zrcadlo umístěte na rovnou stěnu, nejlépe tak, aby se v něm pohodlně viděl i nejvyšší člen domácnosti. Pokud na zrcadlo zbyl tmavší kout, nedostatek světla lehce nahradíte díky zrcadlu s LED osvětlením. LED osvětlení je úspornější a má větší svítivost než klasická žárovka.

Zdroj: westwing.cz, siko.cz