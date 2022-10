Zdroj: Shutterstock

Umění Feng Shui se za poslední léta stalo velkým fenoménem v interiérech. A to i v kuchyních. Jak kuchyň zařídit právě podle tohoto čínského učení, abyste se v ní cítili co nejlépe?

Nejprve si pojďme říci, co vlastně Feng Shui je. Jedná se o čínské učení a filozofii, která se věnuje proudění pozitivní energie a zaměřuje se na klidné vibrace. Do této filozofie můžete uspořádat nábytek, dekorace i jednotlivé místnosti, aby proudění energie probíhalo co nejvíce přirozeně a zároveň účelově. Níže pro vás máme 7 tipů na správné Feng Shui v kuchyni.

1. Výběr barev

Právě barevná kombinace v místnosti velmi ovlivňuje naši náladu a nastavení. Pro kuchyň lze použít celou řadu barev, jako je bílá, krémová, hnědá, béžová, modrá nebo žlutá. Naopak mezi barvami, kterých byste se měli vyvarovat, jsou ohnivé tóny oranžové, červené, cihlové nebo růžové. Vždy myslete na to, že barevná kombinace by na vás měla vždy působit příjemným dojmem.

2. Umístění sporáku

Sporák představuje zdroj ohnivé energie. Proto by měl být umístěný naproti vchodovým dveřím, abyste na dveře celou dobu viděli. Pokud sporák již nelze přesunout a jeho umístění není zrovna ideální, využijte šikovné zrcadlo, díky kterému na vchod uvidíte.

3. Schovejte ostré předměty a nože

Ostré předměty a nože představují špatnou energii a povzbuzují k agresi. Bez nich se však v kuchyni neobejdeme. Stačí je všechny uklidit z dohledu a nejlépe uložit do uzavřených šuplíků a skříní.

4. Čistota kuchyně

Staří Číňané velmi dbali na čistotu prostoru ve všech místnostech a neradi se obklopovali zbytečnostmi. Kuchyň byste tedy měli udržovat čistou a úhledně uklizenou. Nepatří do ní rozbité věci nebo nadbytek materiálních věcí, které nepotřebujete.

5. Dobré osvětlení

Každý kout místnosti si zaslouží dostatek světla. Pro přirozeně tmavé kouty využijte pomocníky v podobě bodových světel, řetězů a dalších vychytávek s měkkým, příjemným světlem.

6. Dodejte kuchyni život

Feng Shui miluje život a pozitivitu. Tu do vaší kuchyně vnese cokoliv živého jako například bylinky v květináčích, čerstvé květy ve vázách, ovoce a zelenina nebo dekorace s vodním zdrojem.

7. Zbavte se zbytečné elektroniky v kuchyni

Televize, tablet nebo jiná obrazovka do kuchyně nepatří. V rámci umění Feng Shui lze používat pouze nezbytnou elektroniku, která slouží k vaření. Jiné vychytávky nesou nepřirozenou energii.

Zdroj: westwing.cz