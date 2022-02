Zdroj: Shutterstock

Pronajali jste si dočasně byt a nyní přemýšlíte, jak ho vylepšit, abyste do něj nemuseli investovat vysoké částky? Nemusí to být zas tak nákladné. Poradíme vám, jak zařídit nájemní byt jednoduše a levně.

Bydlet v pronajatém bytě neznamená, že si ho nemůžete zařídit tak, abyste se v něm cítili jako doma. Často si pronajímáme byty, které sice nejsou podle našich představ, ale cenově vycházejí lépe. Přestože musíte počítat s určitými omezeními, k dispozici máme celou škálu možností, jak nájemní byt vylepšit. Máme pro vás 5 praktických tipů.

1. Investujte do věcí, které si můžete odnést

I když bydlíte v nájmu, nemusí to nutně znamenat to, že je vhodné pořizovat vše levné a nepříliš kvalitní. Vyplatí se investovat do kvalitních matrací, pohovky, jídelního stolu nebo do kvalitních tapet, které bude snadné odlepit, jakmile se budete stěhovat.

2. Co s nevkusnými podlahami?

S nepěknými podlahami toho moc neuděláte. Můžete je ale zakrýt kusovými koberci nebo běhouny, které si při stěhování odnesete s sebou. A pokud chcete, aby byl koberec co nejméně náročný na údržbu, zvolte takový, který nemá příliš vysoký chlup. Koberce navíc pohlcují hluk, takže to ocení i vaši sousedé. Další možností, jak proměnit ošklivé podlahy v nové, jsou zámkové plovoucí podlahy. Lamely se do sebe zasouvají a díky mechanickému zámku do sebe snadno zapadnou. Pokud bude třeba, lamely můžete kdykoliv rozebrat.

3. Vrtat, či nevrtat?

Holé zdi nepůsobí útulně. Když se vám do zdí nechce vrtat, protože je budete muset jednou zasádrovat, využijte nalepovací háčky. Těžší věci, jako jsou například velkoformátová zrcadla, vypadají dobře, i když jsou jen opřená o stěnu a položená na zemi. Podobně lze postavit třeba obraz na komodu nebo poličku.

4. Kouzlete s textilem

Bytový textil vám domov krásně oživí. Nevzhlednou pohovku zakryjte dekou nebo plédem a ozdobte dekorativními polštářky dle vašeho stylu. Koupelnu vylepšete sprchovým závěsem, ručníky a stylovou podložkou na zem. Určitě nezapomeňte také na závěsy a záclony, které prostor zútulní a zateplí.

5. Samolepky na dlaždice

Pokud se vám nelíbí dlaždice v kuchyni nebo v koupelně, pořiďte si nalepovací samolepky, které jednoduše na dlaždice nalepíte a snadno je z nich i sundáte.

Zdroj: Westwing.cz, Homeincube.cz