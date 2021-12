Zdroj: Shutterstock

Trendy se mění nejen v módě, ale i v interiéru. Naše domovy jsou pro nás důležitější než kdy dřív. Není proto divu, že po náročném roce 2020 a 2021 se designéři při zařizování interiéru inspirují především přírodou a preferují veselé barvy a pohodlí. Co nás tedy příští rok čeká?

Zemité odstíny

Výrobce nátěrových hmot Dulux vybral pro tento rok barvu s názvem Olive Sprig. Je to zemitá a uklidňující šedo-zelená barva připomínající přírodu. Za úkol má vyzařovat pocit klidu a odrážet touhu spotřebitelů po stabilitě a lidském spojení.

Společnost Pantone zatím hlavní barvu neurčila. Vybrala ale odstíny, které se budou objevovat v interiéru v příštím roce nejvíce. Je to tmavě modrá Indigo Bunting, béžová Baby's Breath, sytě oranžová Orange Ochre, pastelová fialová Purple Rose, zemitě červená Lava Falls a tmavší žlutá barva Marigold.

Obývací pokoj v barvě Olive Sprig od Dulux

Vzdušný prostor

Obývací pokoj zařiďte vzdušně. Horní skříňky a robustní knihovny v obývacím pokoji nahraďte minimalistickými policemi, na kterých dekorace a doplňky vyniknou. Pro vnitřní klid je také důležité, abyste měli ve věcech pořádek a dostačující prostor k pohybu. Proto budou příští rok velmi důležité úložné prostory. Komody a televizní stolky vybírejte s dvířky, snadno v nich schováte nepořádek, když k vám zavítá návštěva. Dokonalý přehled ve věcech zajistí také nejrůznější organizéry a ozdobné košíky. Pohovku pořiďte s úložným prostorem, do kterého schováte například potřeby pro domácí cvičení.

Udržitelnost a nadčasovost

Chcete-li vytvořit nadčasový interiér, přemýšlejte více nad udržitelností a životností nábytku, který nabízí kvalitu a trvanlivost. Místo nábytku z dřevotřísky zvolte masivní dřevěný nábytek. Vydrží roky, díky čemuž se do něj vyplatí investovat. Do moderního obývacího pokoje se hodí masivní komoda nebo pěkný konferenční stolek. Oblíbené je také osvětlení z korku či bambusu a vlněné koberce.

Nadčasovost a udržitelnost hraje v roce 2022 prim

Solitérní nábytek

Velkým trendem jsou zejména solitéry v podobě křesel. Rozhodně neplatí zásada, že k sedací soupravě musíte koupit totožná křesla. Pravdou je, že pokud by byla křesla stejná se sedací soupravou, požadovaný efekt přitáhnout pozornost by se nedostavil. Kromě estetické funkce ale hleďte i na komfort. To, že je nábytek solitérní, neznamená, že by neměl být i pohodlný. Splňovat by měl obě tato kritéria.

Solitérní křeslo je trendy