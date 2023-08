Zdroj: shutterstock.com

Možná si říkáte, že zařídit předsíň či chodbu je hračka. Když se do toho pustíte, zjistíte však, že to tak jednoduché není. Málo prostoru, nedostatek světla – potýkáte se s tímto problémem i vy? Řekneme vám, jak jej vyřešit.

Zařizování předsíně je výzva. Jde o prostor, kde potřebujete skloubit design s funkčností. Do místnosti se musí vejít vše potřebné, přesto by měla působit vzdušně. Jak na zařízení předsíně? To se dočtete v našem článku.

Nezapomínejte na plánování

Předsíň je první místo, které uvidíte nejen vy, ale i vaše návštěvy po příchodu do bytu či domu. I proto by mělo být alespoň lehce reprezentativní. Ano, i u předsíně to není nic nemožného.

Zařizujete si šatnu? Podívejte se na video, se kterým bude její organizace hračka:

Pokud se chcete vyhnout problémům při zařizování předsíně, je nutné, abyste dostatečně plánovali. Dejte si záležet na jejím uspořádání. Nábytek musíte rozestavět tak, abyste se kolem něj mohli pohybovat. Jde o místo, kde si nazujete boty, oblečete bundu – případně se před odchodem zkontrolujete v zrcadle. Dostatek úložných prostor jde zde nutný.

Volte světlé barvy

I když jste příznivcem tmavších barev, v předsíni buďte střídmější. Volte světlé barvy, které místnost opticky prosvětlí, ale i zvětší. Ideální je bílá barva, případně světlé tóny jiných barev.

Osvětlení – zejména prakticky

Prostor, který je špatně osvětlený, působí nepříjemně, mdle a stísněně. Světlo do předsíně by se mělo skládat z hlavního stropního osvětlení, které můžete doplnit o nástěnná svítidla, které prostoru dodají na příjemné atmosféře.

Jak na zařízení předsíně? Autor: shutterstock.com

Používejte zrcadla

Pokud zrcadlo nebude odrážet nepořádek, ale čisté stěny, bude předsíň působit prostorněji. Navíc budete moct zkontrolovat, jak vypadáte, kdykoliv před odchodem z domu.

Nábytek jako nejdůležitější část předsíně

Nejprve si zvolte styl, v němž budete předsíň zařizovat. Vybírejte pouze nábytek, který budete skutečně potřebovat. Vyhnete se tak přeplněnému prostoru s prázdnými skříněmi. Protože jsou předsíně obvykle menších rozměrů, volte menší kusy nábytku.

Většina z nás chce v předsíni uskladnit bundy, boty, deštníky, případně nákupní tašky. Řešením může být menší komoda spolu s věšákem na bundy. Případně praktická předsíňová stěna, kde najdete jak menší skříň, tak i botník nebo polici.

Pokud máte více prostoru, můžete zvážit i pořízení lavice. Boty se vám budou nazouvat mnohem lépe, když se budete moct posadit. Pokud máte spoustu bot, zamyslete se nad tím, zda je musíte mít opravdu všechny po ruce? Zda kvůli nim budete kupovat velkou skříň? Nebo vám budou stačit sezónní boty a zbytek uložíte do komory či sklepa?

Zdroj: houseandgarden.co.uk, housebeautiful.com, goodhousekeeping.com