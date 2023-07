Zdroj: Shutterstock

Každý malý prostor si žádá perfektní organizaci a odstranění zbytečností. Přesuňte tedy vše, co pravidelně nevyužíváte, do jiné místnosti. Konkrétně se to týká například sezónního oblečení, obuvi, sportovního vybavení nebo zbytečných dekorací.

Doporučujeme si raději vytvořit seznam věcí, které ve vaší chodbě nesmí chybět. Načrtněte si je na milimetrový papír a zaneste do něj přesné rozměry. Promyslete si, jaký druh nábytku můžete do chodby umístit. Vejde se vám tam úzký vyklápěcí botník, nebo si budete muset vystačit s nástěnným věšákem?

Jednotlivé kusy nábytku si do svého plánku zakreslete a zkontrolujte, zda vám zbývá nejméně 80 cm na šířku, aby byla chodba stále průchozí.

Jak opticky zvětšit úzkou chodbu? Pověste tam zrcadla

Zrcadlo v úzké chodbě oceníte hned dvakrát. Kromě toho, že vám poslouží pro kontrolu vašeho zevnějšku, opticky zvětší malý prostor a dodá mu vzdušnost. Úzká chodba tak bude vypadat méně stísněně. Neváhejte proto vybavit svou chodbu velkým zrcadlem nebo i dvěma.

Nebojte se ani zrcadel ve výrazných rámech, kterými zároveň nahradíte obrazy a stanou se praktickou dekorací vaší chodby. Nemáte-li na zrcadlo dostatek prostoru, můžete ho nahradit akrylátovou fólií, kterou nalepíte na dveře. c

Jaké zvolit barvy do úzké chodby?

Do úzké chodby zvolte světlé neutrální barvy, které budou ladit se zbytkem interiéru. Tyto barvy použijte na stěny, podlahu i nábytek. Naopak se vyhněte extravagantním barvám, jako je červená či oranžová, a tmavým odstínům, které by z vaší chodby udělaly ponuré doupě. Pokud se tmavých barev nechcete vzdát, pořiďte si věšák nebo rám obrazu v tmavých barvách.

Chodbu dobře osvětlete

Malý úzký prostor dostatečně osvětlete, a to zejména v případě, že do něj neproniká denní světlo. Vyhněte se však objemným lustrům a prostorným lampám, které zaberou mnoho místa a místnost opticky zmenší. Vsaďte raději na bodové nebo podhledové osvětlení. Do úzké chodby se také hodí orientační světla zabudovaná do stěny.

