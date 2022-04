Zdroj: Shutterstock

Umístění a rozměry venkovní kuchyně

Venkovní kuchyně by měla být umístěna na stinném místě, jinak byste se pořádně opekli kromě masa i vy. To se ale netýká těch z vás, co uvažujete umístit venkovní kuchyni do altánu nebo ji mít zastřešenou. Praktické jsou zejména zastřešené venkovní kuchyně s postranními panely nebo roletami. Do tohoto typu kuchyní lze totiž umístit spotřebiče, které nemohou být vystaveny nepřízni počasí. Navíc zde můžete vařit, i když je venku chladno. Zároveň by měla být umístěna v dostupné vzdálenosti od vchodu do domu, abyste s potravinami a pomůckami nemuseli chodit přes celou zahradu. Minimální rozměry venkovní kuchyně by měly být 3 x 4 metry.

Jaký zvolit materiál venkovní kuchyně

Nejčastěji jsou k vidění zděné či kamenné venkovní kuchyně. Cihly a kámen totiž vydrží po generace a navíc udržují příjemný chládek. Lze si však pořídit i venkovní kuchyni ze dřeva. Nejčastěji se používá smrk nebo borovice. O tyto materiály je však třeba pravidelně pečovat, jinak vám dlouho nevydrží. Praktičtější, ale také dražší variantou je exotické dřevo, které skvěle snáší změny počasí a je odolné vůči parazitům.

Jaké vybrat vybavení do venkovní kuchyně

Nesmí chybět přívod vody, odtok, elektřina a případně plyn. Určitě zde můžete využít i udírnu. Jaké spotřebiče si sem pořídíte, je jen na vás. Může to být jen dřez nebo trouba, sporák, myčka a gril. Ve venkovní kuchyni rozhodně nesmí chybět nádobí. Myslete na design, ale také praktickou stránku. Určitě si ven nepořizujte drahé a kvalitní nádobí nebo stříbrné příbory. Dejte raději přednost levnějším materiálům a klidně i nerozbitným plastovým variantám.

Venkovní posezení

Ve venkovní kuchyni zapomeňte na pohodlná křesílka, lehátka nebo houpačky. Vyberte raději kvalitní venkovní jídelní stůl a pohodlné židle. Velikost stolu a počet židlí vybírejte podle počtu strávníků. Pokud víte, že budete mít o víkendech často návštěvy, ale přes týden velký stůl nevyužijete, zvolte raději rozkládací variantu a stohovatelné židle. Ty pak kdekoliv snadno uskladníte. Nezapomeňte také na pohodlné podsedáky a přehozy, které se hodí při chladnějších večerech.

Zdroj: Magazinzahrada.cz, City.cz