Rádi byste si doma vypěstovali ananas? Pak to zkuste – pěstování ananasu není nijak složité. Bude to vyžadovat jen váš čas, trpělivost a čistou vodu.

Ananas patří k oblíbenému ovoci nejen v zahraničí, ale také v Česku. Bohužel – s jeho pěstováním zas tak moc lidí zkušenost nemá. A to je škoda. Minimálně z důvodu, že ananas při zrání krásně provoní celý váš byt. Nemluvě o tom, jak hezky taková rostlina vypadá.

Jak dlouho trvá pěstování ananasu?

Při domácím pěstování vám ananas vyroste za asi 3–4 roky. To sice není nejkratší doba, zde ale platí, že se vyplácí být trpělivý. Doma vypěstovaný plod ananasu je totiž velmi chutný. O to víc, když jej zvládnete „přivést k životu“ vy sami.

Nejprve si sežeňte čerstvý ananas

Ze všeho nejdříve si musíte sehnat ananas, který bude co nejčerstvější, to poznáte jednoduše. Ideální ananas musí mít sladkou a zralou vůni, při pokusu o utržení listu by to nemělo jít snadno, také by neměl být nikdy uhnilý nebo měkký. Pozor si dejte také na váhu, čím těžší ananas bude, tím bude šťavnatější.

Jak na sázení ananasu

Nyní je na řadě samotné sázení ananasu – růžici je třeba ukroutit rukou, špičku dužiny, která na ní zbude, odstraňte nožem. Otrhejte i spodní listy, abyste vytvořili holý stonek o délce kolem 2 centimetrů.

Nyní si vyberte sklenici, kam ananas vložíte. Rostlina by měla být ponořena pouze jeden centimetr. Voda musí být měkká, jinak by ananas vůbec nemusel zakořenit. Pravidelně kontrolujte, zda je rostlina neustále ponořená do vody. Sklenici mějte na suchém a teplém místě bez přímého slunce. Pravidelně ji měňte za čistou, to je velmi důležité.

Po dvou týdnech by se měly zespoda začít tvořit kořeny, my vám doporučujeme ještě chvíli počkat, až budou kořínky viditelnější.

Květináč by měl mít průměr asi 15 cm, zemina by měla být dobře propustná – ideální je kombinace substrátu pro pokojové rostliny s perlitem či pískem.

Zeminu nasypte do květináče a přimáčkněte do ní růžici tak, aby byla část bez listů v hlíně. Ananas zalijte a dejte přes něj průsvitný igelit, květináč nechte v teple.

A nyní už zbývá jen čekat – igelit občas odkryjte, zeminu udržujte vlhkou. Igelit zcela odstraňte ve chvíli, kdy se začnou prodlužovat listy a rašit malé lístky. Zalévejte dle potřeby a přemístěte na slunné stanoviště. Půda by neměla být přemokřená.

Až rostlina poroste více, přesaďte ji.

