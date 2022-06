Zdroj: shutterstock

Muškáty v oknech jsou pro český národ typické. Když je správně zaštipujete, krásně kvetou. Bohužel většina zahradníků to neumí. Jak tedy doopravdy na to?

Zaštipovat začínáme hned po vysázení. Svoji pozornost zaměřte na výhonky, které směřují dovnitř keříků. Okamžitě je zaštípněte.

Nejprve se vytvoří spící očka

A z nich poté rostou výhonky. Stonky zkracujte vždy přesně nad spícími oky. Dbejte u toho na to, aby poslední pupen směřoval ven. Tím muškáty provzdušníte a zároveň jim zvýšíte odolnost vůči plísním, infekcím a tak dále.

Rostlinka se také stane lehčí. Nebude dávat zbytečnou energii do velkého množství výhonků, ale veškeré živiny bude směřovat jen do těch pár, co na muškátech zůstanou. To zajistí opravdu velké květy.

Co když zvadnou květy?

Ať už odkvetou květy nebo se unaví listy, nemilosrdně je z květiny odstraňte. Stejně tak pokud vaši rostlinku napadne nějaká infekce, třeba šedá plíseň. Vždy všechny poškozené části odstraňte.

Tak zajistíte, že vám vykvetou parádní muškáty.

