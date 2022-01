Zdroj: Shutterstock

Chováte svého psa venku i přes zimní období? Pak je třeba mu zařídit vhodné podmínky a psí boudu dobře zateplit a zkonstruovat. Poradíme vám, jak na to.

Zima přináší psům nejen veselé hrátky ve sněhu, ale také problémy, které s chladným počasím souvisejí. Aby váš čtyřnohý kamarád přečkal zimní období bez nachlazení a jiných útrap, je třeba, aby byla psí bouda dobře zateplená a zkonstruovaná.

Pro co největší zamezení průvanu a úniku tepla je ideální, pokud je bouda rozdělena do dvou místností - předsíně a ložnice a obě místnosti jsou od sebe odděleny vyšším prahem. Pokud tímto vchodem bouda nedisponuje, pak vchod zakryjte dekou nebo clonou z měkkého PVC. Když klesnou teploty pod - 12 stupňů, potom ani zateplená psí bouda nepomůže. Pejskovi bude lépe třeba v předsíni nebo garáži.

Zima bývá většinou od země a proto by bouda neměla stát přímo na zemi, ale na nožkách. V případě, že bouda nohy nemá, použijte stejně velká polena nebo dřevěnou paletu. V těch největších mrazech také doporučujeme umístit psí boudu na jih, nebude do ní tolik foukat.

Ideální teplota uvnitř boudy je mezi 5 až 10 stupni Celsia

Pro zateplení se nejčastěji používá polystyren o tloušťce 5 cm. Má dobré izolační vlastnosti, neplesniví, nehnije a je cenově dostupný. Polystyrenem je třeba zateplit všechny strany boudy, střechu i podlahu. Pokud nějakou část nezateplíte, dojde k úniku tepla. Skvělým materiálem na podestýlku je dřevitá vlna nebo sláma. Pes si v ní udělá pelíšek, který mu pomůže udržovat tělesné teplo. Slámu je ale během zimy měnit podle opotřebování.

Pokud chcete psovi pořídit do boudy pelech, dbejte na to, aby byl vyrobený z materiálů, které nedrží vlhkost a plíseň. V žádném případě nestelte do boudy hadry, molitan a jiné materiály, které nasají vodu. Na chlupy se psovi během skotačení nabalí sníh, který teplem roztaje a chlupáč nakonec leží v mokru. V nevětrané boudě tyto materiály nevyschnou a nejenže se pes nezahřeje, ale chlad se podepíše i na jeho kloubech.

Jestli chcete pejskovi dopřát ten nejvyšší komfort, pořídit můžete vyhřívanou psí boudu. Vytápěné boudy jsou často řešené pomocí topných roštů, které se běžně používají v koupelnách. Vhodnější je rohož s příkonem 70W. Výhodou je možnost regulace teploty, nevýhodou pak přívod elektřiny.

S vytápěním psí boudy to ale nepřehánějte. Postačí, když v boudě bude teplota mezi 5 až 10 stupni. Pes si totiž dokáže sám zvýšit teplotu v boudě během půl hodiny na 8 stupňů Celsia.