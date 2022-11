Zdroj: shutterstock

Levanduli aspoň dvakrát do roka stříháme. Na podzim přichází čas na druhý střih, ideálně mezi zářím a listopadem. Zkrátka v době, kdy levandule odkvete. Řez je spíše menší, zkraťte větev asi 5 centimetrů nad květy. Nikdy nestříhejte do dřevěných částí.

Samotné zazimování

Pokud máte levanduli v květináči, musíte jí dát hodně péče. Květináčová levandule je náchylnější na chlad. Obalte ji proto igelitem a přeneste pod střechu. Nikdy ne přímo do interiéru, kde se topí, to by byl příliš velký šok, případně by začala pouštět nové výhonky.

Levandule, kterou pěstujete v zemi, snáší zimu poměrně dobře. Rozhodně lépe než ta květináčová. Stačí kořeny zasypat novou dávkou hlíny a zbytek rostliny slámou, suchým listím nebo trávou. Tím by měla levandule být v dostatečném teple celou zimu. Pokud máte na jaře pocit, že trvalka přece jen zimu špatně snášela a sotva ji přežila, ořežte ji až po dřevěné části, které má u země.

