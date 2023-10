Zdroj: Shutterstock

Většina trvalek patří ke zcela nenáročným druhům. Aby ale kvetly i v následujícím roce, je důležitá příprava a jejich vhodné zazimování.

S nastupujícím podzimem většina trvalek odkvétá a děláte správně, pokud odkvetlé trsy odstřihujete. Trvalky jako takové ale nestříhejte nikdy moc nakrátko, nechejte je vysoké vždy alespoň 10 cm. Čím je jejich výška menší, tím náchylnější mohou být k vymrznutí. Alespoň pár listů je nutné jim ponechat.

Proč plít na podzim?

Suché listy se nebojte ostříhat, zároveň z trsů odstraňte napadané listí. To by zde při jeho ponechání zahnívalo a poškozovalo i trvalky. Dalším krokem přípravy je opatrné vypletí prostoru mezi rostlinami. Plevel rostlinám odčerpává živiny, a tak po vypletí rozhoďte mezi jednotlivé kusy trochu rozleželého kompostu, který mírně zapravte do půdy.

Nakonec opatrné zakryjte všechny trvalky chvojím. Můžete ho snadno získat, pokud některý z vašich sousedů či přátel provádí prořez jehličnanů. Chvojí má velkou výhodu, dobře ochrání proti vymrzání, ale je prodyšné a po následném odstranění na jaře z něj obratem vytvoříte kvalitní štěpku. Ta je využitelná jako mulč nebo materiál na topení.

Levanduli ještě nezastřihávejte

Některé trvalky jsou však velmi odolné a zvládají zimní mrazy bez úhony. Například třapatka nachová je jejich dobrým příkladem, odolná je i šanta a z trvalkových keřů pak mrazy dobře zvládá i perovskie. Naopak velmi choulostivá na silnější mrazy je levandule, která v místech s teplotami hluboko pod bodem mrazu často vymrzá. Levanduli vůbec nezastřihávejte, před zimováním odstraňte jen květy a přikryjte ji chvojím. Ke kořenům také můžete nastlat listí ze zdravých stromů.

