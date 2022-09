Zdroj: shutterstock

Pařezu se můžete zbavit buď biologicky, mechanicky, nebo chemicky. Mechanická práce je nejrychlejší, biologická a chemická zabere více času, mají ale své výhody.

Připravte si bagr nebo traktor

Likvidace se dá provést ale i profesionální frézou. Velkou nevýhodou je, že tato mechanizace rozrývá trávník a zničí vám záhon. Můžete se do likvidace pustit i krumpáčem, to zabere sice hodně času a vezme vám to dost energie, ale odstraníte tak postupně celý zbytek kmene a neponičíte trávník na metry daleko.

Jak na biologickou likvidaci?

Existují v podstatě dvě varianty – houbami nebo ohněm. Nejekologičtější variantou je likvidace houbami, nedáte si na zahradu žádné chemikálie. Je to snadné. Do pařezu vyvrtáte díry a dřevo naočkujete dřevokaznými houbami, třeba hlívou ústřičnou nebo václavkou obecnou. Dejte si jen pozor, ať vám houby nenapadnou i živé stromy.

Likvidace ohněm se příliš nedoporučuje. Obzvlášť pokud se pařez nachází poblíž domu, záhonu nebo třeba pole.

Chemikálie jsou taky cesta

Tato cesta je fyzicky nenáročná, musíte se ale obrnit trpělivostí. Aplikujte přípravek půl roku nebo rok po pokácení, ne dříve – pařez v sobě už nesmí mít mízu. Případně můžete pařez natřít i na podzim, v té době stahuje pařez mízu do kořenů. Do pařezu vyvrtejte hluboký otvor o délce asi 20 centimetrů. Stejnou díru udělejte i ze strany tak, aby se propojila s první dírou. Pokud je pařez větší, nebojte se udělat děr více. Do díry nasypte sypký přípravek, typicky dusičnan draselný, a zalijte ho teplou vodou. Pařez zakryjte igelitem, aby se do děr nedostala voda, a vyčkejte asi 4-6 týdnů, než se pařez rozloží. Průběžně doplňujte dusičnan.

