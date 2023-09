Zdroj: Shutterstock

Až 90 % psů starších 1 roku trápí zubní kámen a další problémy spojené s jejich tlamou. Nejčastěji za to může nekvalitní či měkká strava a špatná péče o psí chrup. Díky tomu se na zubech usazuje zubní plak, kde se množí nejrůznější bakterie. Z plaku následně vzniká zubní kámen a bakterie se polykáním šíří do celého těla. V nejhorších případech tak bakterie mohou způsobit i zástavu srdce. Zápach z tlamy je první známkou toho, že něco není v pořádku, a měli byste co nejdříve zakročit.

První, čeho si můžete všimnout, je zažloutlý plak u kořenů zubů, který se postupně mění v tvrdý zubní kámen. Ten už nehtem jen tak nesloupnete. Dásně kolem zubů jsou začervenalé a zanícené. Pes pak často ztrácí chuť k jídlu nebo se vyhýbá kousání tvrdších věcí, protože ho zuby viditelně bolí.

Zápach z tlamy může být také předzvěstí problémů se žaludkem, s ledvinami nebo známkou cukrovky. Pokud dbáte na zubní hygienu svého parťáka, ale zápach z tlamy stále trvá, navštivte raději svého veterináře.

Správná péče o zuby psa

Osvědčenou metodou je zhruba 2× týdně parťákovi zuby vyčistit k tomu určeným kartáčkem. Používejte výhradně psí pastu. Je chutná a každý psí parťák si na ní rád smlsne. Nechte psa pastu olízat, ať si na ni zvykne, a pak můžete začít kartáčkem jemně čistit zuby od špičáků po řezáky.

Další možností je nechat psa okusovat tvrdé věci, jako jsou velké syrové kosti, kávové kořeny nebo žvýkací hračky. Pořídit psovi můžete také žvýkací dentální pamlsky, které účinně pomáhají v boji s plakem.

Další tipy, jak se zbavit zápachu z psí tlamy

Voňavý dech navodíte ústními vodami pro psy. Ty obsahují přírodní koktejl enzymů, chlorofylu a dalších složek, které snižují zápach z úst. Použití je jednoduché. Stačí pitnou vodu namíchat právě se speciální ústní vodou pro psy.

Skvělým pomocníkem je i kelpa, rozdrcená hnědá mořská řasa, kterou stačí přidávat do krmení. Dokáže zničit až 80 % zubního plaku a zubního kamene, vyléčí zánět dásní psa a zbaví ho v důsledku i odpudivého zápachu.

Posledním tipem jsou vlhčené ubrousky odstraňující ze zubů povlak i nežádoucí zbarvení a zároveň masírují dásně. Přírodní máta a další aktivní látky podporují zdraví zubů, působí antibakteriálně a zlepšují hygienu patra a zubů.

