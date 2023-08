Zdroj: Shutterstock

Houbařská sezóna je v plném proudu. Sběrem to však celé nekončí, ale naopak začíná. Jak houby zpracovat, když si jich z lesa přinesete víc? Poradíme vám.

Pro houbaře začíná práce už při samotném sběru jedlých hub v lese. Není to jen o hledání, jakmile totiž najdete první kousek, je vhodné ho ještě na místě očistit. Díky tomu ušetříte čas při zpracování doma a nebudete mít v kuchyni takový nepořádek. Stačí tedy houbu lehce očistit od listí, jehličí, hlíny nebo slimáků. Rostoucí houby neuřezávejte, ale opatrně vykruťte přímo z hlíny.

Jak houby očistit doma

Po návratu z lesa okamžitě houby vyndejte z košíku a rozložte je na noviny nebo suchou utěrku tak, aby neležely na sobě. Poté se pusťte do jejich čištění a zpracování, protože by houby neměly ležet déle než 24 hodin. Houby také nenechávejte ležet ve vodě, přijdete tak o velkou část jejich aromatu. Proto je při čištění jen opláchněte pod tekoucí vodou a otřete do sucha.

Pokud nemáte čas houby zpracovávat ještě ten den, kdy je nasbíráte, můžete je uchovávat v chladničce pod navlhčenou utěrkou nebo v propíchaném papírovém sáčku. I tak ale platí, že čím dřív se do zpracování čerstvých hub pustíte, tím lépe.

Jak usušit houby

Nečervivé houby nakrájejte na plátky asi 3 mm silné a dejte sušit. Ideální je sušička, pokud ji nemáte k dispozici, sušte je na stinném místě v průvanu na rámech se sítí – ne na novinách, lepí se. Na konci houby dosušte v troubě, plátky hub se musí lámat, ne ohýbat.

Následně je dejte do sklenic a uzavřete. Nikdy je neumisťujte do plátěných sáčků, je to sice romantické, ale houby nasáknou vzdušnou vlhkost, střídavě vysychají a vlhnou a jsou pak vyčpělé a navíc mohou snadno zplesnivět.

Jak zamrazit houby

Pevnější houby očistěte, nakrájejte a lehce povařte v osolené vodě, poté je zchlaďte v ledové lázni a nechte dobře okapat a osušit. Nakonec je dejte do mikrotenových sáčků nebo plastových krabiček a zmrazte. Takto vám v mrazničce vydrží půl roku.

Houby v octě

Použijte jen malé pevné houby, vařte je 20 minut v nálevu z litru vody, lžíce soli, pepře, nového koření, bobkového listu, celeru, mrkve a petržele. Mezitím svařte druhý nálev, potřebovat budete 1/4 litru octa, 3/4 litru vody, 3 lžičky soli, 50 g cukru, 4 snítky stévie, bobkový list, hřebíček, nové koření, celý pepř, hořčičné semínko, koriandr.

Předvařené houby nechejte okapat, plňte je spolu s pokrájenou cibulí, mrkví, celerem a paprikou do malých skleniček. Zalijte octovým nálevem, uzavřete a sterilujte 25 minut.

