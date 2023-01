Zdroj: Pexels

Když zařizujete nový domov, na bytové doplňky se obvykle myslí až v poslední řadě. Bez nich ale bydlení není plně funkční. I zdánlivá banalita, jakou je třeba pěkná rostlina, neotřelá dekorace nebo polštář na sedačce mohou změnit atmosféru interiéru a dodat mu ten pravý šmrnc. Jak na to, abyste se doma cítili co nejlépe a nestálo vás to majlant?

1. Dekorativní osvětlení

Nejen na Vánoce má smysl vytáhnout světelné řetězy. Tato dekorace, která vyjde doslova na pár stovek, dokáže interiéru dodat romantickou a trochu i bohémskou náladu. Chce to jen elegantně vybrat místo, kam řetězy umístit, a pak si už jen užívat tu krásu.

2. Provoňte domov

Svíčky jsou základem zútulnění místnosti. Vytvářejí romantickou atmosféru, provoní domov a dokáží být jednoduchým a přesto dokonalým doplňkem interiéru. V dnešní době existuje široký výběr velikostí, barev a vůní.

Můžete také zkombinovat svíčky s vonným difuzérem. Rozhodně tím nic nezkazíte, protože zintenzivní vůni svíček. Doporučujeme dát difuzér do chodby, aby už při příchodu vás příjemně přivítala vůně domova.

3. Polštáře, plédy a koberce

Díky polštářkům a plédům, můžete proměnit svůj interiér klidně každé roční období. Touto jednoduchou a zároveň pohodlnou dekorací ozdobte pohovku, křeslo či postel. Skvělým doplňkem je také koberec. Vzor zvolte spíše jednodušší a odstín slaďte podle vašeho interiéru. Pokud máte doma barvy, jako jsou například: černá, bílá, šedá a hnědá, tak volte pestřejší paletu, abyste domov oživili barvami.

4. Fotky a rámečky

Vystavte si své oblíbené fotografie, zážitky z dovolených nebo krásné momenty. Stačí si nakoupit stejné rámečky a buď si je vystavit na komodu a doplnit je například svíčkou či difuzérem nebo je pověsit na zeď. Na zdi si také můžete vytvořit z fotografií galerii.

5. Designové vázy

Máte nevyužité místo na komodě, poličce nebo konferenčním stole? Umístěte na ně vázy nebo dekorační mísy. Kupte si set váz různých velikostí, tvarů a barev a vytvořte si designový koutek.

Zdroj: homeincube.cz, jaktak.cz