Konec roku je neodmyslitelně spojen s oslavami, ke kterým patří půlnoční ohňostroje, rachejtle a nejrůznější petardy. Tyto akce jsou sice projevem radosti z příchodu nového roku, ovšem naše mazlíčky zrovna nepotěší, právě naopak. Zvířata netuší, co a proč se odehrává, navíc zvukové vjemy vnímají daleko intenzivněji než lidé. „Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé, některá třeba až padesátkrát lepší sluch, a proto snášejí bouchání petard hůře,“ potvrzuje Jiřina Pešová, propagační referentka plzeňské zoo.

Petardy mohou zvířatům způsobit smrt i potrat

Rachot a záblesky ohňostrojů zvířata silně stresují a dezorientují. Negativní vliv zábavní pyrotechniky se projevuje u hnízdících ptáků či divoce žijících zvířat, ale třeba i u drůbeže. Značně zabrat dostává i psychika psů a koček. „Jsou ve stresu a zmateně pobíhají. Objevuje se i zkratové jednání, při němž se mohou poranit. Březí zvířata mohou potratit. Šok z výbuchů také může způsobit infarkt,“ varuje Jiřina Pešová. Silný stres u zvířat způsobený zábavní pyrotechnikou potvrzuje i veterinářka a ambasadorka značky Fitmin Kateřina Franková: „Obvykle se stává, že zvíře kňučí či mňouká, třese se a snaží se zalézt na bezpečné místo. Citlivější jedinci zpanikaří a jsou pak schopni například proskočit sklem, aby si zachránili kožich. Zvíře ukazuje strach i tím, že se pomočí, je agresivní a nepravidelně dýchá.“

Zvířatům pomůže vaše pozornost

Majitelé zvířat samozřejmě chtějí své miláčky silvestrovského stresu ušetřit, ovšem ne každý se může na konec roku přesunout na samotu, kde ho nebude nic rušit. Jak postupovat v situaci, kdy lidé se svými zvířaty žijí ve městě, kde se z balkonů a oken o silvestru pálí jako o život? Kateřina Franková radí: „Buďte na psí neklid připravení, nenechávejte psa běhat na volno, a to ani po zahradě. Když jdete ven, upevněte mu obojek tak, aby se z něj nemohl vyvléknout, a schovejte předměty, o které by se zvíře v panice mohlo zranit.“

Je také potřeba přizpůsobit dobu venčení aktuální situaci, takže rozhodně se psem nechoďte ven těsně před půlnocí, i když to jindy děláte. Buď ho vyvenčete dřív, nebo naopak počkejte, až se situace uklidní. A jak přežít kritickou půlnoc? „Buďte zvířatům oporou, kterou v tu chvíli potřebují. Rozhodně doporučuji zavřít všechna okna a zatáhnout závěsy, čímž omezíte hluk a světelné záblesky. Pusťte rádio nebo televizi, ať navodíte příjemnější atmosféru, odveďte zvíře na místo, kde je nejméně hluku, a zabavte ho hračkou nebo aktivitou, kterou běžně provádíte. Dělejte, jako by byl běžný den a nic se nedělo. Váš pes se pak bude soustředit na vás, a ne na hluk kolem něj,“ radí doktorka Franková. I následující dny ovšem dávejte při venčení pozor, aby se pes nedostal ke zbytkům petard, které by ho mohly poranit.

