Zdroj: shutterstock

Možná tápete v tom, jaký vlastně zvolit materiál. Na výběr máte matraci latexovou, která je měkčí, pružná a přizpůsobí se tvaru vašeho těla. Není ale prodyšná, proto se nehodí do vlhkých prostor. Matrace pružinová je stará dobrá klasika, ale má své mouchy jako vystřelené pružiny, naopak matrace pěnová je univerzální a nikdy s ní nešlápnete vedle.

Pak na řadu přichází délka, šířka a výška matrace

Co se týká délky, volte matraci vždy alespoň o 20 centimetrů delší, než je vaše tělo, případně tělo vašeho partnera. Šířka by měla být alespoň 90 centimetrů. Výška pak minimálně 15 centimetrů, ale hodně u ní záleží na individuální preferenci. Typicky se radí, že starší lidé by měli mít matraci tlustší.

Matrace je základ kvalitního spánku Autor: shutterstock

Tvrdou, nebo měkkou matraci?

Zdá se to jako těžká otázka, ale k odpovědi se dopracovat je relativně snadné. Stačí zjistit svoji váhu a řídit se následující stupnicí:

1. Velmi měkká matrace: váha do 60 kilogramů

2. Měkká matrace: mezi 50 a 80 kily

3. Středně tvrdá matrace: mezi 70 a 110 kily

4. Tvrdá matrace: nad 90 kilo

5. Extra tvrdá: nad 130 kilo

Jak vybírat matraci pro pár?

Zde je rada jednoduchá. Pokud se chcete skutečně dobře vyspat, vyberte si matraci každý svoji. Žádný kompromis vám nikdy nezajistí stoprocentně bezchybný spánek.

Zdroj: svetmatraci.cz, zdravebydleni