Pro zdraví svých ratolestí udělají rodiče takřka všechno. Dostávají pravidelně ovoce a zeleninu, vaří jim bylinkové čaje – ale jsou opravdu z těch správných bylin? Některé jsou totiž pro jejich mladý organismus nevhodné, až škodlivé.

Bylinky až od 3 let

Pěkně peprné jídlo a výrazná chuť – někteří to i milují. Jenže co děti? Kořeněná jídla bychom jim měli začít podávat až od 3 let věku, mátu dokonce od 6 let. Nic neuspěchat, hezky postupně a po jednom druhu. Díky tomu máme možnost vypozorovat, že dítě má na některou z bylinek alergii. To se může projevit například vyrážkou na kůži nebo opuchnutím úst.

Namísto soli používejte bylinky

Zpestřit jídlo nejmenším lze různě, a to třeba právě bylinkami. Ty používejte i namísto soli. Pokud máte doma ročního caparta, bát se nemusíte ani petržele, bazalky a pažitky. Vyvarujte se ale raději tymiánu a šalvěji, které patří do výraznějších bylin.

Větší děti snesou mátu, saturejku a v menším množství i česnek nebo medvědí česnek.

Lahodné bylinkové čaje

Než dítě přejde na pevnou stravu, vařte na dobré trávení čaj z fenyklu, anýzu, kopru nebo kmínu a na dobrý spánek čaj z levandule, meduňky nebo mateřídoušky.

S heřmánkovým čajem u nich určitě zabodujete. Nejenže dobře chutná, ale navíc heřmánkové květy v čaji vypadají prostě nejlíp. A vám pomohou s utlumením hyperaktivního dítěte a poradí si proti virózám a nachlazením.

Pokud jste bylinkový a kořenicí typ, dopředu si zjistěte, jaké množství bylinek za den je už moc. V případě jejich podávání dětem hledejte doporučení podle dávkování na kila lidské váhy.

