Multifunkční hrnec, multicooker nebo chytrý hrnec, tak různě se dá nazvat nádoba, která má v kuchyni všestranné využití. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? A stojí za to si jej pořídit?

Chytrý hrnec představuje univerzální nádobu, která v sobě snoubí funkce klasické pánve, běžného hrnce, obří trouby, samostatného pařáku a fritézy. Pokrmy v něm jsou upraveny a uvařeny rychle, mohou být zdravé, nutričně vyvážené, bez ztráty živin a vitaminů. Díky programům, které hrnec má, v něm uvaříte stovky nejrůznějších dobrot.

Stačí jen navolit program, vložit suroviny, okořenit, uzavřít hrnec, a pak už jen čekat, až hrnec udělá veškerou práci za vás. Někdy samozřejmě přidáváte suroviny do hrnce postupně, aby nebyly rozvařené, ale stále do toho samého. Nemusíte tak svoji kuchyni zahltit mnoha dalšími spotřebiči, jako je tlakový hrnec, rýžovar nebo hrnec na pomalé vaření.

Jak fungují chytré hrnce

Chytrých hrnců najdete dnes na trhu mnoho. Fungují na principu elektrického a indukčního vaření, přičemž ty opravdu nejlepší nabízí i tlakové vaření. Obsahují dle ceny přibližně 6 až 10 funkcí, jako je například dušení, vaření v páře, smažení nebo příprava v troubě. Dále mají také speciální obecné programy (polévka, rýže, vývar, krém) a specializované programy pro určitý druh pokrmu (pilaf, rizoto, mořské plody, pohanková kaše).

Mezi jejich další výhody patří autočištění pro snadnou údržbu hrnce, odložený start pro předpřípravu a ohřev pro udržení teplého pokrmu.

S chytrým hrncem ušetříte

Chytrý hrnec nemá jen spoustu funkcí a programů, on vám také ušetří jak účet za energie, tak i vaše nádobí. Indukční vaření patří k těm nejzdravějším. Sice to vaši domácnost nějakou elektrickou energii stojí, ale je to rychlé, efektivní a zdravé vaření. A díky tomu, že vše dokážete udělat v jednom hrnci – od smažení přes restování až po vaření, dušení a přípravu v troubě, v pohodě uvaříte celý pokrm za využití minima nádobí. Nemusíte pak umývat hory hrnců, ale jen vnitřní nádobu hrnce. V případě možnosti autočištění ani tu ne.

Nevýhody chytrého hrnce

Nevýhodou chytrých hrnců je vyšší pořizovací cena. Zejména pak těch nejlepších. Cena se pohybuje od 8 tisíc. Další nevýhodou je, že některé programy jsou příliš časově zdlouhavé a vyplatí se volit menší funkce postupně během procesu vaření (např. smažení na cibulku či orestování masa než celý program na guláš). Také jejich veikost nemusí vyhovovat. Jejich uskladnění je pak v menších kuchyních problém.

