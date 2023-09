Zdroj: Shutterstock

Podzimní sázení trvalek sice začíná už v polovině srpna, ale pokud nehrozí mrazy, lze většinu trvalek sázet až do začátku listopadu. Nejdůležitějším předpokladem úspěchu je příprava půdy a výběr stanoviště. Půdu je třeba hluboko a dobře prokypřit, odstranit vytrvalé plevele, přidat prosátý kompost a pomalu působící granulované hnojivo. Pro trvalky vybírejte především slunná místa. Stinná poloha způsobuje méně květů na rostlinách.

Až budete mít všechny tyto práce hotové, půdu vyrovnejte a na zkoušku rozestavte jednotlivé květináče s trvalkami na jejich budoucí místa. Můžete si také nakreslit plánek s umístěním jednotlivých druhů. Tak aspoň budete vědět, kde co bude a co je ještě třeba dokoupit. Nezapomeňte však, že vyšší typy rostlin by měly stát na krajích, nižší kultivary sázejte po více kusech. Vždy je lepší koupit alespoň tři kusy od jednoho druhu, větší druhy je možné použít v záhoně i po jednom exempláři.

Chyby při zakládání květinových záhonů

Jednotlivé rostliny nevysazujte příliš hustě. Výsadba sice zpočátku působí atraktivně a celistvě, avšak jakmile se jednotlivé trvalky rozrostou, budou si navzájem stínit a omezovat se v růstu. V případě, že vysadíte trvalky příliš řídce, dáte ideální příležitost růstu plevelu. Praktické je proto hned po výsadbě nasypat mezi jednotlivé rostliny mulčovací kůru, která zadržuje v půdě vláhu a zároveň brání růstu plevele.

Jaké trvalky sázet na podzim

Na podzim můžete sázet okrasné trávy. Čím dříve však trávy vysadíte, tím je větší šance, že se do zimy ujmou. Vyšší druhy vysazujte solitérně nebo ve skupině do pozadí, středně vysoké do střední části záhonu a nižší se uplatní v menších a větších skupinkách.

Dále lze vysadit také cibuloviny a hlíznaté rostliny. Jako první je nutné vysadit narcisy, sněženky a tavolíny. Do konce října pak vysaďte tulipány, hyacinty, modřence, krokusy, korunky či drobné cibuloviny (puškinie, scily) a další. Cibuloviny se vysazují do skupin (v rámci skupiny musí být jen jeden druh), ne jednotlivě. Platí zde také pravidlo, že cibule by měla být vysazena 2x až 3x hlouběji, než je její výška.

Mezi trvalky sázené na podzim patří i stálezelené dřeviny. K nejkrásnějším druhům patří bobkovišeň, skimie, kalina, cesmína, brslen či aukuba. Můžete je vysadit pod vyšší dřeviny, keře i stromy, do skupin s jehličnany nebo jinými dřevinami, případně je pěstovat i ve formě živých plotů. Tyto dřeviny vždy sázejte s kořenovým balem. Až do konce října lze vysazovat i jehličnany.

I keře kvetoucí na jaře (trojpuk, zlatice, šeřík, kdoulovec, tamaryšek, okrasný rybíz) jsou ozdobou každé zahrady. Při výběru keřů přihlížíme k podmínkám naší zahrady. Většina keřů potřebuje slunné místo, tolerují však i polostín. Vysazovat můžete, až dokud půda není zamrzlá. Druhy kvetoucí v létě a na podzim je lepší sadit na jaře.

