Zdroj: Clei.it

Vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi se mnoho lidí smiřuje s tím, že si prostorný domov musí vytvořit z malého bytu vlastní kreativitou a praktickými nápady. Kouzlit s místem se dá i bez stavebních úprav.

Příkladné úložiště

Využijte opravdu každý kout a každou stěnu, přemýšlejte o vnitřním uspořádání skříní, zásuvek a komod a zapojte úložné boxy, koše, krabice a organizéry do zásuvek. Už samo přehledné uložení věcí významně přispěje k tomu, že se vám doma bude dobře uklízet a bydlet.

Hluchá místa

Nejméně a nejhůře využívaným místem v domácnosti je prostor nad dveřmi. Přitom otevřená knihovna kopírující obložku dveří je praktickým i pěkným interiérovým prvkem. Uplatnit toto řešení můžete také v kuchyni s vyšším stropem. Kuchyňská linka na míru i některé kuchyňské sestavy, které nabízejí horní skříňky v nestandardních rozměrech, pomůžou s využitím hluchého místa. Určitě zde nebudete ukládat to, co potřebujete denně, ale sváteční servis za prosklenými dvířky, nádobí po babičce nebo sbírka kuchařek tu najdou skvělé útočiště. Stačí pak pořídit pěkné schůdky, které v době nečinnosti poslouží i jako odkládací prostor.

Šikovné regály

Do menších interiérů jsou vhodné rovněž úložné regály zabírající celou stěnu. Volit můžete otevřené police, které zaplníte knihami, deskami nebo dekorativními předměty, ale chybu neuděláte, ani když je zkombinujete s uzavřenými skříňkami. V nich ukládejte to, co by na otevřených policích působilo chaoticky. S předměty na otevřených policích si naopak pohrajte a umisťujte je do harmonicky působících celků. Na drobnosti jsou pak skvělé úložné boxy a košíky z mořské trávy.

Industriální knihovna Seaford Actona má kovovou konstrukci s práškovým nátěrem, rozměry 114 x 185 x 35 cm, cena 5990 Kč Autor: Bonami.cz

Klidný spánek

Ne vždy je k dispozici ložnice jako samostatný pokoj. Někdy je součástí většího obýváku, nebo se využívá zároveň jako pracovna. V takovém případě je třeba mít na paměti, že byste měli usínat v klidu. Lůžko má být odcloněné od všech rušivých vlivů. Podle dispozice daného prostoru lze využít paraván, závěs či regál částečně předělující místnost.

Některé značky nabízejí sofistikovaná řešení, díky nimž snadno proměníte obývací koutek s pohovkou v kvalitní lůžko. Postel je přes den ve vertikální poloze a její spodní strana se promění v policový díl, na který lze trvale umístit vše, co potřebujete mít na dosah při odpolední idylce a co v noci odpočívá na otočné poličce.

Postel se dá zároveň využít jako úložný prostor. Sériově vyráběná dvoulůžka s výsuvným úložným prostorem nejsou jediným řešením. Zvolit můžete i na míru vyrobenou vyvýšenou postel s individuálně navrženými zásuvkami.

Dekorativně funkční

Jeden rozměrný kávový stolek nahraďte takzvanými hnízdovými stolky - skupinou menších stolků různých výšek, které se dají do sebe zasunout, a šetří tak místo. Není to však jen plošná úspora, co je na tomto nábytku sympatické. Flexibilně poslouží přesně tam, kde je zrovna potřebujete.

Velmi pěkným prvkem jsou i japonské stěny. Působí vzdušným dekorativním dojmem a opticky interiér rozdělí na funkčně jednotné zóny. Zapomenout nesmíme ani na zrcadla. Aplikujte je všude tam, kde je žádoucí vnést do prostoru více světla a opticky jej zvětšit. Zafungují zrcadlové stěny, ale i zrcadla v atraktivním rámu, která jsou zároveň dekorací.

Blýskněte se bílou

Prostorově úsporný interiér si vysloveně říká o světlé barvy. I bílá má řadu krásných teplých či studených odstínů. Vedle nesáhnete ani při výběru pastelových tónů doplněných světlým dřevem. A kdyby na vás byla bílá příliš sterilní, volte neutrální světlý základ v bezproblémové šedé či pískové s decentními barevnými akcenty na menších plochách.