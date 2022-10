Zdroj: Shutterstock

Mám starou roubenku a nechal jsem si před pěti lety firmou vyndat několik trámů a pořádně to odizolovat od kamenného základu. Firma mi natlačila mezi trámy dřevitou vlnu s hliněným výmazem. Jenže celá ta paráda, kdy říkali, že je to podle starých receptur, za pět let popraskala a vypadala a já teď místy můžu i protáhnout ruku mezi trámy. Čím se to má spárovat? Nechci do toho tlačit skelnou vatu, ale potřebuji vědět, jaké je správné složení, aby to zase nevypadalo.