Hlavním rozdílem je jejich původ. Droždí je přírodního původu a prášek do pečiva je chemického původu (hydrogenuhličitan sodný jako základ pro oxid uhličitý a kyseliny nebo kyselá sůl pro výrobu CO2). Na co se hodí?

Upečte si skvělé domácí rohlíky ze sušeného droždí. Jednoduchý recept, který zvládne každý, můžete navíc zhlédnout ve videu:

Prášek do pečiva vs. droždí

Prášek do pečiva je nejlepší prosít s normální moukou a přidat rovnou do těsta. Pracuje už během pečení, což je zásadní rozdíl oproti droždí. Občas obsahuje škrob. A tomu se raději vyhněte. Vždy je dobré u pečicího prášku číst složení. Občas vás může překvapit.

Co se týká droždí, tak v obchodech obvykle najdete čerstvé nebo sušené. To čerstvé droždí má krátkou trvanlivost a je nutné skladovat ho na chladném a suchém místě. Sušené droždí vám vydrží doma měsíce. Sušené droždí mícháme přímo do mouky, ale to čerstvé vyžaduje větší péči.

Než použijete čerstvé droždí, je nutné ho rozdrobit na malé kousky, smíchat s trochou vlažného mléka a cukru a nechat působit. Tím se nastartuje proces.

