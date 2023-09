Zdroj: Shutterstock

Koberce přináší na jednu stranu teplo a měkoučké posezení, na druhou stranu se v nich udržuje prach, roztoči a alergie. Je tedy koberec do dětského pokoje dobré rozhodnutí?

Dětský koberec představuje ideální podlahovou krytinu do pokojíčku. Je teplý, měkký a příjemný na dotek. Oproti hladkým podlahám neklouže, a je tudíž naprosto bezpečný i pro ty nejmenší děti. Navíc zabraňuje víření prachu a snadno se udržuje. Jednou z hlavních předností je i fakt, že dětské koberce místnost dobře odhluční. Tento benefit se nejvíce cení v panelovém domě, kde se tak dá předejít nepříjemným pohledům od sousedů.

Pověra, že koberec pro děti je plný prachu a roztočů je již přežitkem. V koberci se roztoči nezdržují, protože v něm nemají vhodné podmínky k životu. Co se týče prachu, tak koberec samozřejmě částečky prachu zachytí, ale díky struktuře svého vlákna je v podstatě samovolně nepustí. Pokud je dětský koberec pravidelně a dostatečně vysáván, tak je vhodný i pro alergika. Koberec totiž na rozdíl od plovoucí podlahy zabraňuje víření prachu v místnosti. Navíc některé typy koberců se mohou pochlubit i antibakteriální úpravou.

Z jakého materiálu by dětský koberec měl být?

Nejlepší materiál pro dětský koberec je určitě vlna, která je příjemná na dotek, hřejivá a měkká. Ovšem nevýhodou vlněného koberce může být jeho vyšší pořizovací cena a velká náročnost na údržbu. Dalším vhodným materiálem je polyamid. Jeho vlákno je příjemné na dotek a snese velice vysoké zatížení. Přednostmi koberce z polyamidu jsou i jeho skvělé antistatické vlastnosti.

Na co se při výběru zaměřit?

Při výběru dětského koberce je třeba zohlednit několik faktorů, abyste vybrali ten správný. Do výběru můžete klidně zapojit i své dítě, čímž si vše usnadníte. Především myslete na to, že koberec je designovým prvkem místnosti, takže by měl ladit s barvami a stylem pokoje. Kromě toho je třeba také zohlednit věk, pohlaví a zájmy vašeho dítěte.

U menších dětí jsou v oblibě zejména dětské koberce s pohádkovými motivy, zvířátky apod. U starších dětí dominují koberce s auty, silnicemi, městy atd. U teenegerů jsou pak vhodnější jednobarevné kusové koberce či neutrální motivy.

