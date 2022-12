Zdroj: shutterstock

V Česku má vánoční hvězda velkou tradici a je považována za jeden z nejdůležitějších vánočních symbolů. Může se používat jako dekorace v domácnostech nebo ve veřejných prostorech, a je také běžné dávat vánoční hvězdy jako dárek.

Co hvězda symbolizuje?

Vánoční hvězda se považuje za symbol naděje, štěstí a nového začátku, což je důvod, proč ji máme rádi obzvlášť v období Vánoc. Pokud vánoční hvězda vykvete přesně na Štědrý den, máte vyhráno. Příští rok budete mít štěstí. Je to však pouze symbolické, a tak když nevykvete, nemusíte se ničeho obávat.

Vánoční hvězda je pouze rostlina a její kvetení je podmíněno řadou faktorů, jako je osvětlení, teplota a zalévání – můžete jí tedy jednoduše do květu pomoci. Vánoční hvězda může vykvést kdykoli během zimy, a pokud vykvete na Štědrý den, je to pěkné, symbolické, ale nemá to žádný větší význam.

