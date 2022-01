Zdroj: Le Patio

Když si ze skandinávského vlivu a japonské inspirace vezmete to nejlepší, vytvoříte japandi. Styl, který si zamilují milovníci útulných, přesto minimalisticky zařízených interiérů.

Protikladnost přístupu k zařizování domovů je v tomto případě jen zdánlivá. Jak skandinávské země, tak Japonsko se v rámci bydlení řídí svými pravidly, nicméně najdeme mezi nimi styčné body.

Kde hledat klíč

V Japonsku si lidé svoje domovy vybavují účelně a jednoduše. A svým způsobem přirozeně nedokonale, což je typické pro filozofii wabi-sabi, která vnímá estetiku v předmětech, jež na první pohled nemusí být perfektní. Důležitá je přímočarost, neokázalost a přírodní materiály. Naopak z Dánska pochází hygge, životní styl kladoucí důraz na atmosféru a prožitek. Doma se Dánové chtějí cítit bezpečně a užít si pohodu daného okamžiku. Právě v pojmech wabi-sabi a hygge se dá objevit klíč k japandi. Ostatně Dánové a Japonci jsou kulturně provázaní už řadu desetiletí.

Kdy je méně více

Pro japonské bydlení je typické minimalistické vybavení a vzdušný prostor, zařizování bez zbytečností. Nábytek má jasné linie, je prostý přehnané zdobnosti. V tom si rozumí se skandinávským designem, který také sází na čistotu provedení. Střídmost je tedy zásadní. Japandi klade důraz na zpracování výrobků, které nás obklopují. Když sáhnete po kvalitních materiálech a zpracování, produkt poslouží dlouhá léta a nebudete ho muset tak často měnit za jiný. S tím souvisí téma udržitelnosti, které začíná být blízké také naší národní povaze.

Minimalismus a kvalitní materiál jsou typické i pro postel Terra, cena na dotaz Autor: Javorina.eu

Přírodní materiály a světlo

Skandinávský a japonský styl dále spojuje používání dřeva i keramiky, ke slovu se dostává rovněž bambus a také rattan nebo proutí. Ze severu si vezměte inspiraci na hřejivé plédy a přehozy nebo kusové koberce (a geometrické vzory). Pro seveřany je rovněž zásadní používání mnoha osvětlení, což je dané nedostatkem přirozeného světla, také hodně svíček. A pro Japonce zase rohoží.

Příroda doma

Dostat do interiéru rostliny jde více způsoby, nemusí jít jen o pokojovky. Zajímavě vypadají kokedamy neboli mechové koule, tento způsob pěstování vznikl z bonsají (psali jsme o nich v tomto článku). Tvořivé ruce si jistě poradí také s ikebanou. Japonské umění aranžování rostlin má dávnou tradici a je protkané řadou přísných pravidel, ale nenechte se tím odradit. Berte ikebanu jako inspiraci, a rostlinnou dekoraci si vytvořte po svém. K tomu se používá kruhový držák s bodci zvaný kenzan, který položíte do mělké misky, na bodce napíchnete zeleň, nakonec do misky nalijete vodu.

Skvělou pomůcku pro fanoušky ikebany představuje kovový držák na květiny zvaný kenzan, který vyrábí Studio Kakao, cena 690 Kč Autor: Zahradananiti.cz

Jak naložit s barvami

Skandinávský styl se nese hlavně v bílé a neutrálních barvách, ozvláštněných výraznějšími barevnými detaily. U japonského stylu převládají tóny dřeva a krémové, ale používá se také černá. Oživujícím pojítkem obou se stane například zelená, modrá nebo žlutá, případně temně rudá. Chcete vybočit více z řady? Přidejte zlatou na detailech.

Dekorace s mírou

Přístup k dekorování nejlépe charakterizuje střídmost a funkčnost. Například obrazy často pracují s abstrakcí a zdánlivou nedotažeností. Když se využívá váza či mísa, měla by přinést další přidanou hodnotu.

Inspirujte se, plánujte a kombinujte tak, abyste si z obou světů vybrali to, co vás skutečně oslovuje.

Tento článek můžete najít také v aktuálním čísle časopisu Dům&Zahrada.