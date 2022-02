Zdroj: Shutterstock

Japonská zahrada v sobě snoubí řád, jednoduchost a harmonii. Jsou v ní vyobrazeny 3 základní elementy - voda, kámen a zeleň. Voda je symbolem života, kámen představuje klid a zeleň matku přírodu. Soulad barev, tvarů a materiálů vytvářejí úžasnou atmosféru, která má svůj půvab v každém ročním období.

Japonské zahrady jsou prakticky zmenšenou verzí volné přírody. Důležitá je na celé kompozici skladba materiálů, nezávislá na velikosti prostoru. I malá japonská zahrada je plnohodnotná. Měla by obsahovat vyvýšeninu, jezírko či potůček, kameny, písek a rostliny. Veškerá zeleň se soustřeďuje do skupin i jednotlivě. Jako solitéry se většinou používají okrasné trávy. V případě, že na zahradě nelze vytvořit vodní plochu, nahrazuje se jezírko uhlazeným pískem do tvaru vlnovek posypaných jehličím.

Jaké rostliny do japonské zahrady

V japonských zahradách najdete nejčastěji magnólie, pivoňky, kosatce, růže, kapradiny, ale i okrasné trávy. Nesmí chybět ani bonsaje v nádobách. Stromy do japonské zahrady se volí jehličnaté i listnaté. Jsou to například zakrslé druhy borovic, kosodřeviny, sakury, japonské třešně, ginkgo biloba či javor dlanitolistý.

Jaké dekorace do japonské zahrady

Pro asijský styl jsou typické různé můstky ze dřeva i kamene, vázy, kamenná svítidla, sošky Buddhy a jiných náboženských postav, lucerny, čajovny, sluneční hodiny nebo zvonkohry.

Důležité jsou cestičky

V japonských zahradách jsou velmi důležité cestičky po kterých se procházíte a kocháte se výzdobou. Ten pravý zen je totiž podle východní filozofie o pohybu a poznání. Cesty vytvořte nejlépe z kamenů, dřeva či štěrku, tak aby lákaly k procházkám. Japonská zahrada by měla být navržena tak, aby se cesty klikatily a vždy se stočily za nějaké okrasný keř nebo strom. Nemělo by být vidět, kam cesta povede.

