Japonské sasanky - exotická nádhera z východní Asie se objevuje v našich zahradách, a přestože jsou stále vzácné, stojí za to je objevit a dát jim prostor k rozkvětu.

Japonsko je země plná kontrastů - od rušných metropolí až po klidné zenové zahrady. A právě v těchto zahradách můžeme objevit japonské sasanky, květiny, které by mohly bez problémů soutěžit v kráse s našimi tradičními květinami. Proč tedy nejsou v českých zahradách více zastoupené?

Vše, co potřebujete vědět o pěstování japonské sasanky.

Náročná krása

Japonské sasanky jsou nejen krásné, ale také velmi náročné na pěstování. Mají svá specifika v oblasti zalévání, půdních požadavků a světelných podmínek. Navíc se vyplatí věnovat jim zvýšenou pozornost, aby tyto květiny skutečně vynikly a ukázaly svou plnou krásu. Nic vám nedají zadarmo.

Co se týče zalévání, preferují stálou vlhkost půdy, ale bez stojaté vody. Příliš mnoho vody může vést k hnilobě kořenů. Pokud mluvíme o půdních požadavcích, sasanky vyžadují dobře propustnou půdu, bohatou na humus a mírně kyselou.

V ideálním případě by pH mělo být mezi 5,5 a 6,5. A co světlo? Ačkoli mnozí mohou předpokládat, že japonské sasanky potřebují hodně slunečního svitu, opak je pravdou. Nejlépe se jim daří v polostínu, kde jsou chráněny před odpoledním sluncem, které by mohlo jejich jemné květy spálit.

Zájem o sasanky roste

Přestože jsou japonské sasanky v našich zahradách vzácné, zájem o ně roste. Důvodem může být rostoucí zájem o japonskou kulturu, zahradní design či jednoduše touha po něčem novém a neobvyklém.

S rostoucí popularitou bonsají, kamenných zahrad a jiných japonských prvků se stává sasanka přirozeným doplňkem pro ty, kteří hledají exotiku do své zahrady.

Pár tipů, pokud chcete vysadit sasanku

A jak na to, pokud byste chtěli japonské sasanky vysadit do své zahrady? Rada číslo jedna: věnujte pozornost půdě a zároveň se vyhněte přímému slunci.

Sasanky milují stinná místa a dobře propustnou půdu. Pokud jim vytvoříte ideální podmínky, odvděčí se vám bohatým kvetením a stávají se skvostem každé zahrady.

